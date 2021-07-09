Özyeğin Üniversitesi "Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" Sıralamasında
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Özyeğin Üniversitesi "Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" Sıralamasında

Özyeğin Üniversitesi 'Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri' Sıralamasında
Habermetre - Haberler | Toplum

Özyeğin Üniversitesi "Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" SıralamasındaTimes Higher Education (THE), Young University Rankings 2021 (Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri) sıralamasını açıkladı.

Özyeğin Üniversitesi "Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" Sıralamasında

Times Higher Education (THE), Young University Rankings 2021 (Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri) sıralamasını açıkladı. Özyeğin Üniversitesi, dünya genelinde 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumlarının değerlendirildiği sıralamada Türkiye'nin en iyi 5. genç üniversitesi olma başarısını elde ederken, ilk beşte yer alan üniversiteler arasındaki en genç yükseköğretim kurumu oldu.

Dünya genelinde 475 üniversitenin değerlendirildiği ve Türkiye'den 31 üniversitenin yer alabildiği THE Young University Rankings 2021 sıralamasına ilk kez giren Özyeğin Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında 5. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Özyeğin Üniversitesi dünya sıralamasında ise 201 - 250 bandında yer aldı.

Üniversiteler 5 alanda değerlendirildi

THE Young University Rankings 2021 sıralamasında üniversiteler, öğretim(saygınlık, akademik personel ile öğrenci oranı, doktora derecesi/lisans derecesi verilen akademisyen sayısı, kurum geliri), araştırma(saygınlık, araştırma geliri, akademisyen sayısı, yayınlar), atıf sayısı(alan ağırlıklı atıf etkisi), uluslararası görünüm(yabancı öğrenci oranı, yabancı akademisyen oranı, uluslararası ortak yazarlık) ve endüstriyel kazanç(bilgi aktarımı) olmak üzere 5 alanda değerlendirildi.

Detaylı bilgi ve sıralamaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www. timeshighereducation. com/world-university-rankings/2021/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Kaynak: Habermetre

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