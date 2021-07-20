Özyeğin Üniversitesi 2021 Öğrenci Memnuniyeti Araştırmasında "Akademik Destek ve İlgi" ile "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" Alanlarında...
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Özyeğin Üniversitesi 2021 Öğrenci Memnuniyeti Araştırmasında "Akademik Destek ve İlgi" ile "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" Alanlarında...

Özyeğin Üniversitesi 2021 Öğrenci Memnuniyeti Araştırmasında 'Akademik Destek ve İlgi' ile 'Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği' Alanlarında...
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Özyeğin Üniversitesi 2021 Öğrenci Memnuniyeti Araştırmasında "Akademik Destek ve İlgi" ile "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" Alanlarında Öğrencilerin En Memnun Olduğu Üniversite OlduTürkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 raporuna göre Özyeğin Üniversitesi, 198 üniversite...

Özyeğin Üniversitesi 2021 Öğrenci Memnuniyeti Araştırmasında "Akademik Destek ve İlgi" ile "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" Alanlarında Öğrencilerin En Memnun Olduğu Üniversite Oldu

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 raporuna göre Özyeğin Üniversitesi, 198 üniversite arasında "A+" düzeyinde derecelendirilen ve üst düzey memnuniyete sahip Türkiye'deki 7 üniversiteden biri oldu. 2017, 2018 ve 2019 "Genel Memnuniyet" sıralamalarında 3 yıl üst üste birinci olan ve 2020'de 2. olan Özyeğin Üniversitesi, 2021 sıralamasında da vakıf üniversiteleri arasında yine ilk üçte yer aldı. Özyeğin Üniversitesi TÜMA 2021 raporuna göre öğrenci memnuniyetinin hem "Akademik Destek ve İlgi" hem de "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" alanlarında en yüksek puanla iki önemli kategoride öğrencilerin en memnun olduğu üniversite oldu.

Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak bu yıl üniversitelerdeki uzaktan eğitim sürecine göre revize edilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 raporunun sonuçları açıklandı. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen araştırmada üniversitelere A+'dan FF'e kadar notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler "A+", en düşük olanlar ise "FF" ile notlandırıldı. Özyeğin Üniversitesi, "Genel Memnuniyet" sıralamasında tüm üniversiteler arasında bu yıl da en üst düzey memnuniyeti belirten "A+" ile derecelendirildi.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından, üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmadan 198 üniversitede öğrenim gören 42. 353 öğrenciyle araştırma yapıldı. "Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı", "Uzaktan Eğitim Alt Yapısı", "Akademik Destek ve İlgi", "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet", "Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği" ve "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" olmak üzere öğrencilerin toplam altı alandaki memnuniyetleri gözlemlendi.

Araştırmanın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www. uniar. net/tuma

Kaynak: Habermetre

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