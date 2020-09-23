Öztürk Yılmaz kimdir? Öztürk Yılmaz kaç yaşında, nereli? Öztürk Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Öztürk Yılmaz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Öztürk Yılmaz kaç yaşında, nereli? Öztürk Yılmaz hayatı ve biyografisi! Öztürk Yılmaz kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Öztürk Yılmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Öztürk Yılmaz kimdir? Öztürk Yılmaz kaç yaşında, nereli? Öztürk Yılmaz hayatı ve biyografisi!

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

(1970, Ardahan) Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya (Daire Başkanı) Daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı olarak) görev yaptı. Yurtdışında ise, Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde (Müsteşar)olarak görevler yapmıştır . 2013 yılında Musul Başkonsolosu, 2015 yılında Tacikistan Büyükelçisi olmuştur.

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde CHP Ardahan Milletvekili olarak TBMM'ne girmiştir. 16-17 Ocak 2016 tarihine yapılan CHP Kurultayında PM üyeliğine seçilmiştir.3 yıla yakın Dışişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

20 Kasım 2018 tarihinden itibaren Ardahan Bağımsız Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

AB'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) Master yapmıştır.

Evli ve üç kız babası olup, çok iyi seviyede İngilizce, Rusça ve Portekizce bilmektedir