Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık kaç yaşında ve nereli? Öznur Çalık Biyografisi
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Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık kaç yaşında ve nereli? Öznur Çalık Biyografisi

26.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:46
Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık kaç yaşında ve nereli? Öznur Çalık Biyografisi

Siyasetin içinde yer alan isimlerden olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili olan Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık kaç yaşında ve nereli? Öznur Çalık Biyografisi

ÖZNUR ÇALIK KİMDİR?

Öznur Çalık, 1 Ocak 1965 yılında Malatya Pütürge Doğanyol'da dünyaya geldi. Babasının ismi Halit, annesinin ismi Makbule'dir. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Sosyal Politika alanında yüksek lisans yaptı.

Öznur Çalık, Çeşitli meslek kuruluşlarında ve aile, kadın, çocuk, bebek, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görev aldı.

23 ve 24. Dönemde Malatya Milletvekili seçildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyonu Başkanlığı, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. AK PARTİ MKYK Üyesi, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanıdır.

İyi derecede İngilizce bilen Öznur Çalık, evli ve iki çocuk annesidir.

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