Özlem Ural kimdir? Özlem Sönmez Erol kaç yaşında, nereli?

Özlem Sönmez Ural ya da tanınan adıyla Özlem Ural İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı'dır. Özlem Ural hayatı ve biyografisini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

ÖZLEM URAL KİMDİR?

Özlem URAL, 6 Nisan 1976 tarihinde Bursa'da doğdu. İlköğrenimini Edirne Yüzüncü Yıl İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Kocaeli Özel Seymen Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde 1999 yılında tamamladı.

Ticari hayatı 1994 yılında ailesi ile beraber Burhaniye'de esnaflıkla başlayan Özlem Ural, üniversite eğitimi sonrasında, Kimya Sektöründe öncü kuruluşlarda önemli görevlerde bulundu. Çok uluslu bir şirketin ilk ve tek kadın üretim müdürü olarak ağır bir kimya sanayi de yılmadan 8 yıl ve Avrupa'nın en büyük kapasiteli Polyester Fabrikasının kurulmasında ve devreye alınmasında birçok milletten mühendislerle 2 yıl boyunca çalıştı.

Meslek hayatına devam etmek üzere, çok sevdiği Burhaniye'de 2003 yılında kurduğu Hammadde Üretim Tesisini 2007 yılında Balıkesir Organize Sanayi' ye taşıdı. Aile büyükleri hala Burhaniye'de ikamet etmektedir.

Uluslararası firmalarda da görev yapmış olan Özlem Ural, bilgi ve tecrübesini sanayide danışmanlık yaparak paylaşmaya devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Ural Balıkesir'de ikamet etmektedir ve İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı'dır.