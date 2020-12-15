ÖZLEM MADEN 'BENİM ADIM MELEK'E DAHİL OLDU
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ÖZLEM MADEN 'BENİM ADIM MELEK'E DAHİL OLDU

15.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:17
ÖZLEM MADEN 'BENİM ADIM MELEK'E DAHİL OLDU

Özlem Maden, TRT'nin sevilen dizisi 'Benim Adım Melek'e transfer oldu. 27 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu, Gülşad karakterine hayat verecek

Özlem Maden, TRT'nin sevilen dizisi 'Benim Adım Melek'e transfer oldu. 27 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu, Gülşad karakterine hayat verecek. Çekimleri Gaziantep'te devam eden projede Maden, kimsesiz bir Türkmen kızını canlandırıyor. Cesareti sayesinde Ömer'i kurtararak hayatta kalmasını sağlarken, Defne ve Ömer'in arasındaki dengeleri değiştirerek, izleyiciyi ters köşe yapıp karakteriyle heyecan katacak. Başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Akyoldaş yapıyor. Dizi her çarşamba saat 20.00'da TRT 1'de ekrana geliyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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