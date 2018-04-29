Berkay'ın Eşi, Kızının Mevlidinde Mini Elbise Giydi, Takipçisi Topa Tuttu

2016 senesinde dünya evine giren şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin'in geçen sene doğan kızları Arya için bir mevlit düzenledi. Mevlite Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

"ALLAH NAZARLARDAN VE BELADAN KORUSUN"

Kısa beyaz elbisesiyle kızının mevlitinde fotoğraf paylaşam Şahin altına şu notu düştü: "Canim bebegim Allah seni tüm nazarlardan belalardan ve tüm kötü olan her şeyden korusun. Aşığım her bir zerrene. Güzel melegim. Kocaman maşallah subhanallah diyelim. Aryanin mevlidine gelen tüm dostlarima çok tesekkür ederim. Ettiginiz dualar misliyle size geri dönsün. Ayaklariniza saglik."

"MİNİ ELBİSEYLE MEVLİT OLMAZ"

Bir takipçi Özlem Ada Şahin'in fotoğrafının altına, "Ya kötü yorum yapmıyayım diyorum ama mini elbisyele mevlit olmaz ki. Her şeyin kuralları var yani. Şimdi mevlitte mini giydin diye cool olmuyorsun ama bebeğin çok güzellik" yorumunda bulundu. Özlem Ada Şahin'in ise cevabı sert oldu.

"BOŞ İŞLER"

Özlem Ada Şahin kendisini eleştiren takipçisine, "Cool olmakla ne alakası var bu benim seçimim. Önemli olan niyettir. Allah'tan başkası da gelip beni yargılayamaz. Ayrıca Kuran okunurken içeride ne yaptığımı ne ettiğimi bilmeden gelmiş yazıyorsun buraya? Boş işler ifade özgürlüğünüzü kullandığınıza göre beni takip etmezseniz sevinirim. Sevgiler" yazarak cevap verdi. Şahin'in bu cevabı takipçilerinden destek aldı.