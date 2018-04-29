Berkay'ın Eşi, Kızının Mevlidinde Mini Elbise Giydi, Takipçisi Topa Tuttu
Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin kızları Arya için mevlit okuttu. Mevlitte mini elbise giyen Ada, eleştirilere maruz kalınca "Önemli olan niyettir" dedi.
2016 senesinde dünya evine giren şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin'in geçen sene doğan kızları Arya için bir mevlit düzenledi. Mevlite Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimler de katıldı.
"ALLAH NAZARLARDAN VE BELADAN KORUSUN"
Kısa beyaz elbisesiyle kızının mevlitinde fotoğraf paylaşam Şahin altına şu notu düştü: "Canim bebegim Allah seni tüm nazarlardan belalardan ve tüm kötü olan her şeyden korusun. Aşığım her bir zerrene. Güzel melegim. Kocaman maşallah subhanallah diyelim. Aryanin mevlidine gelen tüm dostlarima çok tesekkür ederim. Ettiginiz dualar misliyle size geri dönsün. Ayaklariniza saglik."
"MİNİ ELBİSEYLE MEVLİT OLMAZ"
Bir takipçi Özlem Ada Şahin'in fotoğrafının altına, "Ya kötü yorum yapmıyayım diyorum ama mini elbisyele mevlit olmaz ki. Her şeyin kuralları var yani. Şimdi mevlitte mini giydin diye cool olmuyorsun ama bebeğin çok güzellik" yorumunda bulundu. Özlem Ada Şahin'in ise cevabı sert oldu.
"BOŞ İŞLER"
Özlem Ada Şahin kendisini eleştiren takipçisine, "Cool olmakla ne alakası var bu benim seçimim. Önemli olan niyettir. Allah'tan başkası da gelip beni yargılayamaz. Ayrıca Kuran okunurken içeride ne yaptığımı ne ettiğimi bilmeden gelmiş yazıyorsun buraya? Boş işler ifade özgürlüğünüzü kullandığınıza göre beni takip etmezseniz sevinirim. Sevgiler" yazarak cevap verdi. Şahin'in bu cevabı takipçilerinden destek aldı.
-
Allaha itaat eder görünerek kulların takdirini kazanmayı istemeCevap Yaz 167 25 Yayından Kaldır
-
Kiskanan çatlasin kimsenin gozu yok şukur allah anala babali buyutsunCevap Yaz 35 153 Yayından Kaldır
-
SİZE NE MİLLETİN ETEK BOYUNDAN KENDİ İŞİNİZE BAKIN GERİCİ YOBAZLAR.Cevap Yaz 63 352 Yayından Kaldır
-
Yorumu yapanın profiline girin bir bakın. Verdiği aklın onda biri kendinde yok! Madem bu konularda çok hassasın o paylaştığın fotoğraflar ne. Sen nasıl müslümansın.Cevap Yaz 45 104 Yayından Kaldır
-
cekemiyenler catlasin allah sizleri nazardan saklasin etrafda cok kem goz var zatenCevap Yaz 29 164 Yayından Kaldır