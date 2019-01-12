Özhaseki: "Cumhurbaşkanımızla 25 Yıldır Yol Arkadaşlığı Yapıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'da bizim misyonumuza sahip birçok arkadaş belediye başkanlığında eski karanlık dönemi kapattılar, yerine hizmet belediyeciliğini başlattılar. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönül belediyeciliğine başlıyoruz." dedi.

Özhaseki, AK Parti Çankırı İl Başkanlığınca Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 senedir yol arkadaşı olduklarını söyledi.

Özhaseki, "Burada sizin huzurunuzda itiraf ediyorum ki ömrümde bu kadar davasına inanmış adam görmedim. Gecesi gündüzü yok, korkusu yok, sadece davası var. Bir tek Allah'tan korkuyor, onun huzurunda rükuya eğiliyor. Onun dışında bütün dünyaya meydan okuyor." diye konuştu.

Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olduğunu belirten Özhaseki, "Dünyada insanoğlunun topluca yaşadığı en eski yerleşim yeri olarak iki yer var. Birisi Mezopotamya, birisi Anadolu. Dünyanın en güzel köşelerinden birisi Anadolu. Yaşadığımız bu coğrafyada onlarca kavim yaşamış ve onlarca medeniyet hüküm sürmüş. Bu coğrafyanın en büyük özelliklerinden birisi de son dönemin, son yüzyılın mazlumlarının sığınma coğrafyası olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Balkanlar'dan, Kafkasya'dan ve dünyanın birçok bölgesinden mazlumların Anadolu'ya geldiğini dile getiren Özhaseki, "Allah'a hamd olsun, bayrağımız hür şekilde dalgalanıyor, ezanımız okunuyor." dedi.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat bir sıkıntı var ki özellikle birkaç sene içinde bu sıkıntı iyice açığa çıktı. Belki 4-5 yıldır oynanan oyunlar dünyada hiçbir milletin, hiçbir devletin başına gelmeyen oyunlar. Bunlardan birisi PKK derdi. 40 yıldır bu milletin başına bela fakat 4 yıl kadar önce çukurlar kazıp paçavra olan o kötü bez parçasını bayrak diye çekerek öz yönetim ilan etmeye kalktılar, sonra da gerisine çekilip 'Buraya asker, polis giremez.' demeye başladılar. Bu öz yönetim, bağımsızlığa giden yol demek.

Türkiye'yi parçalamaya giden yolda birinci adım. Allah'a şükürler olsun ki hükumet olarak dirayetli davrandık, o katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara gömerek onları bitirdik."

Özhaseki, FETÖ ve DEAŞ'ın ardından Türkiye'nin ekonomik olarak çökertilmeye çalışıldığını söyledi.

"Bunların para verenleri, besleyenleri, hedefleri de aynı." ifadesini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi bölmek, parçalamak istiyorlar. Şehit kanlarıyla sulanmış, bir olduğumuz, bütün olduğumuz bu vatan parçasını paramparça etmek istiyorlar. İstiyorlar ki biz kendimize yetmeyelim, mazlumların derdine derman olmayalım. Bunun için ellerinden gelen her türlü kötülüğü de yapıyorlar.

Allah'ın izniyle biz bu belaları defediyoruz. İnanıyoruz ki biz gayret ettikçe, güçlendikçe işlerimiz daha iyiye gidecek."

"Gönül belediyeciliğine başlıyoruz"

Türkiye'nin siyasal tarihi içinde dönüm noktaları bulunduğuna dikkati çeken Özhaseki, bu noktalardan birisinin 1946, birisinin 1994 ve birisinin de 2002 yılı olduğunu anlattı.

1946'da çok partili sisteme geçildiğini anımsatan Özhaseki, şunları ifade etti:

"İnsanlar hür olarak oyunu kullanabilecek ortama kavuşmuşlardır. 1994 yılı da belediyeler için bir devrimdir. 1994 yılı öncesinde ideolojik takıntılı belediyecilik anlayışı vardı. Şükürler olsun ki bizimle hizmet belediyeciliği başladı. İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'da bizim misyonumuza sahip birçok arkadaş, belediye başkanlığında eski karanlık dönemi kapattılar, yerine hizmet belediyeciliğini başlattılar. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönül belediyeciliğine başlıyoruz."

"Biz hayalleri gerçekleştiren partiyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Çankırı'nın, Türkiye'nin kilit taşı olduğunu söyledi.

AK Parti olarak 4 büyük vazifelerinin bulunduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bunlardan birincisi yerel, ikincisi ulusal, üçüncüsü bölgesel ve dördüncüsü de küresel milli misyonumuzdur. AK Parti demek Alparslan'ın, Kartekin'in, Fatih'in yolunu takip etmek, istiklal ve istikbal yolunu takip etmek demektir. Fatih hayalleri gerçekleştirdi, gemileri karadan denize indirdi. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, denizin altından araba ve trenleri karşıya geçirdi. Biz hayalleri gerçekleştiren partiyiz."

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz, Atkaracalar ilçesi belediye başkan adayı Harun Oflaz, Bayramören ilçesi belediye başkan adayı İsmail Güngör, Çerkeş ilçesi belediye başkan adayı Hasan Sopacı, Eldivan ilçesi belediye başkan adayı Mustafa Lafçı, Ilgaz ilçesi belediye başkan adayı Mehmet Öztürk, Kızılırmak ilçesi belediye başkan adayı Bayar Sosal, Korgun ilçesi belediye başkan adayı Kamil Akel ve Kurşunlu ilçesi belediye başkan adayı Şakir Kaymak olarak açıklandı.

Orta ilçesi belediye başkan adayı Bayram Yavuz Onay, Şabanözü ilçesi belediye başkan adayı Faik Özcan, Yapraklı ilçesi belediye başkan adayı Ali Hasekioğlu, Çardaklı belde belediye başkan adayı Osman Yılmaz, Saçak belde belediye başkan adayı Ramazan Yarım ve Yaylakent belde belediye başkan adayı da Kadir Dede oldu.

Kaynak: AA