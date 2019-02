Özhaseki: Ankara'ya Adaysanız Projelerinizle Geleceksiniz (3)

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Çankaya İlçe Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen'in projelerini tanıttığı toplantıya katıldı. Burada konuşan Özhaseki, Çankaya'ya bir kadın eli değmesinin zamanının geçtiğini vurgulayarak, "Geçliğimizde hep Çankaya'yı gezmeye giderdik. Parklarını, caddelerini, o alışveriş merkezlerinin olduğu yerleri. Ama şimdi başka yerlere gidiyoruz. Son 25 senedir neredeyse kimse Çankaya'ya gezmeye gelmiyor. Gençliğimizde, öğrenciliğimizde köy olarak bildiğimiz Altındağ'a şimdi herkes gidiyor. Herkes Altınköy'ü görmek istiyor ama kimse Çankaya'ya gelmiyor. Çankaya'nın yeniden gözde bir kent olması, Amber Hanım'ın burada anlatacağı projelere bağlı. İnşallah bunları gerçekleştirmeyi Allah bizlere nasip eder ve Çankayamız makus talihini, o ideolojik takıntılı halini bir kenara bırakır" dedi.

'DEMOKRASİ ŞEHİRLERDE İNŞA EDİLİR'

Şehirlerin hayatının devletlerin hayatından eski olduğuna vurgu yapan Özhaseki, "10 bin yıllık bir devlete rastlayamazsınız, 5 bin yıllık bir devlet tarihte yoktur. Ancak 10 bin yıllık, 5 bin yıllık, 3 bin yıllık şehirlere mutlaka rastlarsınız. Şehirler çok daha eski. Aslında kültür ve sanat şehirlerde gelişir. Medeniyet şehirlerde gelişir. Demokrasi şehirlerde inşa edilir ve etrafa dalga, dalga yayılır. Şehirler canlı organizmalar, yaşıyorlar. Onları sadece dışarıdan bakarak taştan, topraktan ibaret yapılar gibi görmek müthiş bir yanlışlık olur" diye konuştu.

'NİYE ADAY OLDUN KARDEŞİM?'

Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın vaat ettiği projeleri Mustafa Tuna'nın hayata geçirdiğini aktaran Özhaseki, Ankara'da su faturalarının yüzde 30 düştüğünü hatılatarak, "Bizim rakibin tüm projeleri bitti mi şimdi? Bitti, o zaman niye aday oluyorsun kardeşim, yapma. Bugün yine bir yerde konuşmuş, 'Zaten benim projelerimin çoğunu Mustafa Tuna Bey yaptı, Allah razı olsun' demiş. O zaman niye aday oldun ki kardeşim, işler bitmiş. Yapacağın bir şey de kalmamış" dedi.

'KADININ FEDAKARLIĞI ZAMAN DEĞİŞSE DE DEĞİŞMİYOR'

Özhaseki'nin ardından projelerini anlatan Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, yaşadığı yere hizmet etmek, oranın huzurunu ve mutluluğunu sağlamak için aday gösterilmenin tüm övgülerin üzerinde olduğunu söyledi. Gece gündüz çalışarak, mahcup olmayacağını belirten Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "16 yıllık iktidarımızda başarımızı kadınlara borçluyuz" sözünü hatırlatarak, "Kurtuluş mücadelesinden sonra büyük Atatürk de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki; 'Hiçbir milletin kadını milletini zafere taşımakta Anadolu kadını kadar çaba sarf ettim diyemez.' Kadının fedakarlığı, çalışkanlığı zaman değişse de değişmiyor. Bir kadın olarak, Çankaya Belediyesi'ne aday olduğum için bir kere daha gururumu ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

GENÇLERE HER HAFTA SONU BİR ETKİNLİK

Paris'te Eyfel Kulesi modelinden çok çeşitli hediyelik eşyalar üretilip, satıldığını söyleyen Türkmen, "Çankaya'da, Çankaya'nın simgelerini geliştirecek bir hediyelik eşya üzerinden bir iş ve alan açacağız ve burada da kadınlarımız ve gençlerimiz çalışacaklar" dedi. Gençlerin mutlaka kültür ve sanatla buluşturulması gerektiğinin altını çizen Türkmen, "Her hafta sonu her gencimize bir etkinlik bedava olsun mu? Şimdi diyeceksiniz ki bana; 'Bir tiyatro bileti 7 liraya da var, 15 liraya da var. Çok da büyük bir şey değil.' Hayır, çok önemli bir şey. Alışkanlık kazandırmamız lazım. Bunları teşvik olarak değerlendirmemiz lazım. Yani gençleri bedavacılığa alıştırmak değil niyetimiz. Bir hafta sinema, bir hafta tiyatro, bir hafta futbol maçı belki başka bir etkinlik ama her gencime, ben mutlaka bir etkinliği, her hafta sonu hediye olarak çalışmalarının karşılığında vereceğim" diye konuştu.

