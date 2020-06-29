'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
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'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar

'Özgürlükler' ülkesi ABD'nin başkenti Washington'da yer alan Mustafa Kemal Atatürk heykeline çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. ABD'deki Yunanistanlıların gerçekleştirdiği saldırıda "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazan anıtın üzerine "Evet işlediğim insanlık suçlarından suçluyum" ifadesi yer alan pankart asıldı.

'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
29.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:21

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykeline saldırı düzenlendi. İngilizce "Yurtta sulh cihanda sulh" yazan heykeli tahrip eden vandallar, heykelin üzerine rezil bir pankart astı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun subayı, Anafartalar Kumandanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk ulusuna, demokrasinin beşiği olarak anılan ABD'nin başkentinde saygısızlık yapıldı.

ATATÜRK ANITINA REZİL PANKART

Başkent Washington'da bulunan Atatürk heykeline yapılan vandallık sosyal medyada gündem oldu. Kimliği açıklanmayan saldırganlar Atatürk'ün heykelinin üzerine, İngilizce olarak "Evet işlediğim insanlık suçlarından suçluyum" ifadesi yer alan rezil bir pankart astı.

SALDIRININ ALTINDAN ABD'DEKİ YUNANİSTANLILAR ÇIKTI

Çok sayıda insan bu olaya tepki gösterirken, "Yunan Soykırımı Merkezi" isimli kuruluş konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kuruluş sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bu saldırıyı düzenleyen kişi 1922 yılında İzmir'den ayrılan bir kişinin ailesi olduğu öğrenildi" ifadesi kullanıldı.

Yunan Soykırımı Merkezi isimli kuruluş açıklamasına yanlış bilgiler ve kışkırtıcı iddialar eklemeyi de ihmal etmedi. 2008 yılında Avrupa Parlamentosu'nda konuşan bir akademisyenin Atatürk'e ettiği hakaretler hatırlatıldı.

Manşet

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