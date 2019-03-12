İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugün yönetme sorumluluğu üzerinde olan arkadaşlar kendisinden başka neredeyse hiçbir devletin kalmadığı bir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmaya çalışıyor." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Ersoy, bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'dan Fas'a kadar bütün Müslüman ülkelerinde huzursuzluğun hakim olduğunu söyledi.

Ülkeyi ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Ersoy, "Kimileri beka yok desinler, kimileri sıradan bir seçim desinler, şu desin bu desinler ama bir gerçek var, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugün yönetme sorumluluğu üzerinde olan arkadaşlar kendisinden başka neredeyse hiçbir devletin kalmadığı bir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmaya çalışıyor." diye konuştu.

Afganistan'dan Fas'a kadar Müslüman coğrafyasında ayakta kalan devlet sayısının oldukça az olduğunu belirten Ersoy, şöyle dedi:

"Kaç tane millet, ülke vatandaşı özgür bir şekilde kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilmişler? Özgür bir toplum, devlet bırakmadılar. Özgürleştireceğiz dedikleri her ülkeyi köleleştirdiler, fakirleştirdiler, ekmeklerini, aşlarını ellerinden aldılar, vatanlarını, namuslarını, canlarını aldılar."

Irak, Suriye, Filistin, Libya gibi ülkelerin durumuna dikkati çeken Ersoy, söz konusu bölgede ABD uydusu haline gelen 5 ülkenin dışında huzuru ve refahı yerinde olan ülkenin kalmadığını dile getirdi.

Bu ülkelerin de köleleşmiş toplumlar olduğunu aktaran Ersoy, "Böyle bir coğrafyada çok ağır bir iş yapıyoruz. Bütün okların üzerimize çevrildiği, hedefte tek varlık olarak kaldığımız bir dönemde, elhamdülillah sizlerin gayretiyle desteğiyle büyüklerimizin duasıyla bu memleketi sadece bu coğrafyanın değil, bütün dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline geldik." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine işaret eden Ersoy, darbe girişiminde bulunan hainlerin ülkeyi birilerine işgal ettirmeyi amaçladıklarına dikkati çekti.

15 Temmuz'un en alçak girişim olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"İnadına tam da üzerimize geldikleri bir günde tam da Gezi'den bu tarafa, Gezi olaylarının başladığı bir süreçte en fazla 'darbe vuracağız' dedikleri dönemde, elhamdülillah bir silkelendik en iyi konumumuza geldik. 15 Temmuz'da yaşadığımız ihanet insanlık tarihinin hiç şahit olmadığı, bilmediği, tecrübe etmediği kadar eşsiz ve benzersiz bir alçaklıktı. Bu ülkeyi 'darbe yapıyoruz' gerekçesiyle başkalarına işgal ettirmek isteyenlerin emellerine ulaşmasını engelledik."

Toplantıda Vali Ali Fuat Atik ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de konuşma yaptı.

Toplantıya, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA