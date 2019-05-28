Özgür Mumcu kimdir?

Oyuncu Gonca Vuslateri ile elele görüntüleri sonrasında Özgür Mumcu ismi son günlerin merak edilen ismi oldu. Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden merhum Uğur Mumcu ile CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkan Yardımcısı Şükran Gürdal Mumcu'nun oğludur. Peki Uğur Mumcu kimdir, kaç yaşındadır?

ÖZGÜR MUMCU KİMDİR?

Özgür Mumcu, 1977 yılı Mayıs ayında İstanbul'da doğdu. İlk adı Şinasi'dir. Babası Uğur Mumcu'yu 1993 yılında bir suikast sonrası kaybeden Özgür Mumcu Ankara Büyük Kolej'den 1995 yılında mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun olan Mumcu, Fransa'nın ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde 2003 yılında Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütler Hukuku doktorası yaptı. Mumcu, halen Galatasaray Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Özgür Mumcu, 2007 yılında Ulaş Bayraktar, Burak Cop, Sinan Altuç gibi genç kuşak yazarların yenisoz.net web sitesindeki yazılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle yenisöz.net sitesindeki "AKP'yi savunmak demokratlık değildir" yazısıyla sadece muhalif sol camia tarafından yeni nesil solcu gençlere rol model oldu. Aynı zamanda akademisyen olarak mesleğini sürdüren Özgür Mumcu, 2009 yılında bir süre Birgün gazetesine muhalif yazılarıyla destek verdi ve daha sonra 2010 yılında Radikal gazetesinde yazarlık kariyerinin parlak günlerini yaşadı.

Özgür Mumcu, Eylül 2018'e kadar 1 Ağustos 2014'ten bu yana Cumhuriyet gazetesinde yazmaktaydı. Özgür Mumcu, yazılarını kesme gerekçesini "roman ve akademi çalışmalarına" dayandırdı. Cumhuriyet'teki yönetim değişikliğinin ardından yarın (12 Eylül Çarşamba) ilk yazı günü olan Özgür Mumcu, Twitter'daki hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bir süredir yazmakta olduğum roman ve akademik çalışmalar sebebiyle köşe yazmaya ara vermek istiyordum. Bu düşüncemi hayata geçiriyorum. Demokrasi mücadelesine katkısını sürdüreceğine inancımı ve umudumu kaybetmediğim Cumhuriyet'i, hep olduğu gibi her gün almaya devam edeceğim."

Özgür Mumcu ile gazeteci ve yazar Ece Temelkuran, Paris'te başlayan aşklarını 2007 yılında evlenerek taçlandırdı. Ancak iki ünlü yazar, 2009 yılında evliliklerini sonlandırdı.

2012 yılında şarkıcı Sıla Gençoğlu ile birlikte olan Özgür Mumcu, 2014 başlarında şarkıcı Sıla'dan ayrıldı.