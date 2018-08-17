Özgür-Der Sivas Şubesi'nden ABD'ye Tepki

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Sivas Şubesi, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptığı uygulamalara tepki gösterdi.

Kent Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Özgür-Der Sivas Şube Başkanı Sinan Ceran, Amerika ile ortak noktaların hızla eridiğini ihtilaflı alanların da günden güne büyüdüğünü söyledi.

Amerika'nın ticaret savaşı kurallarını yeniden belirlemeye çalıştığını aktaran Ceran, şunları kaydetti:

"Bir ülkeye yönelen ekonomik saldırı, askeri saldırı kadar ölümcül tehlikeler taşır. Krizin tırmanışa geçtiği zamanda yapılan fedakarlık çağrılarının tutarlı karşılık bulmaması toplumsal güveni yerle yeksan eder. Söylemi alabildiğine sertleştirmek yerine, tutum ve tavırları sağlamlaştırmak hem düşmanı güldürmeyecek hem de dostları karamsarlığa sürüklemeyecek manevra imkanı korunmuş olur." diye konuştu.

Grup üyeleri, açıklamanın ardından olaysız bir biçimde dağıldı.