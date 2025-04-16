CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapan Özgür Çelik kimdir sorusu kadar, onun siyasi geçmişi ve eğitim hayatı da büyük ilgi görüyor. Eğitim alanındaki çalışmaları ve sivil toplum örgütlerinde üstlendiği roller, Özgür Çelik kimdir sorusunun yanıtını daha da değerli kılıyor. İstanbul siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Özgür Çelik, partisinin gençleşme ve yenilenme hamlesinin de sembolü olarak görülüyor. Peki, Özgür Çelik kimdir? İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

1981 yılında Sivas'ta doğdu. İletişim alanında lisans eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra ikinci yüksek lisansını yine İstanbul Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında yaptı. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.

2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde kıymetli örgütümüzün tercihi ile İlçe Başkanı seçildi. 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.

Çelik, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçildiği CHP İstanbul İl Başkanı görevini sürdürmektedir.