Özgü Namal kimdir? Özgü Namal kaç yaşında, nereli, eşi kim? Özgü Namal boyu, kilosu
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan Özgü Namal, hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral ile şehir hayatından uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin iki de çocuğu oldu. Peki, başarılı oyuncu Özgü Namal dizileri neler?
Özgü Namal, İstanbul Üsküdar'da doğdu ve çocuk oyunlarıyla oyunculuğa adım attı.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi komedi kadın oyuncusu ödülünü kazandı. İşte, Özgü Namal biyografisi...
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?
Namal, 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da dünyaya geldi. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlayan Özgü Namal, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Öncesinde de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi aldı.
Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle adını duyurdu. 2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır. Başarılı oyuncu 1,64 boyunda ve 55 kilodur.
Uzun süredir birlikte olduğu Ahmet Serdar Oral ile Muğla'da bir köye yerleşen Özgü Namal'ın bu birliktelikten iki çocuğu bulunuyor. Namal, 6 Ekim 2020 tarihinde hayat arkadaşı Serdar Oral'ı kalp krizinden kaybetti.
DİZİLERİ - FİLMLERİ
1998 Bir Filiz Vardı
1998 Affet Bizi Hocam
1998 İkinci Bahar
1999 Kerem
2000 Karate Can
2000 Fosforlu Cevriye
2001 Yeditepe İstanbul
2001 Cinlerle Periler
2002 Beşibiryerde
2002 Havada Bulut
2002 Sır Çocukları
2004 Büyü
2004 Anlat İstanbul
2005 Organize İşler
2003-2005 Kurtlar Vadisi
2006 Bebeğim
2006 Beynelmilel
2006 Polis
2006 Koca Kafalar
2007 Sihirli Oyuncakçı
2007 Bratz
2007 Mutluluk
2008 Nerede Kalmıştık
2008 Güneşin Oğlu
2008 İncir Çekirdeği
2008 Koca Kafalar
2008 O... Çocukları
2008 Benim Annem Bir Melek
2009 Masumlar
2009-2011 Hanımın Çiftliği
2012 Koyu Kırmızı
2013-2014 Merhamet
2014 Yalnız Kurt
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var