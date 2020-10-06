Özgü Namal kimdir? Özgü Namal kaç yaşında, nereli, eşi kim? Özgü Namal boyu, kilosu

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan Özgü Namal, hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral ile şehir hayatından uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin iki de çocuğu oldu. Peki, başarılı oyuncu Özgü Namal dizileri neler?

Özgü Namal, İstanbul Üsküdar'da doğdu ve çocuk oyunlarıyla oyunculuğa adım attı.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi komedi kadın oyuncusu ödülünü kazandı. İşte, Özgü Namal biyografisi...

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Namal, 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da dünyaya geldi. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlayan Özgü Namal, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Öncesinde de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi aldı.

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle adını duyurdu. 2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır. Başarılı oyuncu 1,64 boyunda ve 55 kilodur.

Uzun süredir birlikte olduğu Ahmet Serdar Oral ile Muğla'da bir köye yerleşen Özgü Namal'ın bu birliktelikten iki çocuğu bulunuyor. Namal, 6 Ekim 2020 tarihinde hayat arkadaşı Serdar Oral'ı kalp krizinden kaybetti.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

1998 Bir Filiz Vardı

1998 Affet Bizi Hocam

1998 İkinci Bahar

1999 Kerem

2000 Karate Can

2000 Fosforlu Cevriye

2001 Yeditepe İstanbul

2001 Cinlerle Periler

2002 Beşibiryerde

2002 Havada Bulut

2002 Sır Çocukları

2004 Büyü

2004 Anlat İstanbul

2005 Organize İşler

2003-2005 Kurtlar Vadisi

2006 Bebeğim

2006 Beynelmilel

2006 Polis

2006 Koca Kafalar

2007 Sihirli Oyuncakçı

2007 Bratz

2007 Mutluluk

2008 Nerede Kalmıştık

2008 Güneşin Oğlu

2008 İncir Çekirdeği

2008 Koca Kafalar

2008 O... Çocukları

2008 Benim Annem Bir Melek

2009 Masumlar

2009-2011 Hanımın Çiftliği

2012 Koyu Kırmızı

2013-2014 Merhamet

2014 Yalnız Kurt

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var