Özgecan Aslan'ın katili nasıl öldü? Türkiye'yi derinden sarsan Özgecan Aslan cinayeti ve katilleri ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırmalar sürüyor. Türkiye gündemini sarsan cinayet haberinin ardından Özgecan Aslan'ın katillerine büyük tepki gelmişti. Peki, Özgecan Aslan'ın katili nasıl öldü? Özgecan Aslan nasıl öldü? Özgecan Aslan'ın katili kim? Ahmet Suphi Altındöken kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGECAN ASLAN'IN KATİLİ NASIL ÖLDÜ?

Özgecan Aslan'ın katillerinden Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016 tarihinde Adana Kürkçüler E tipi kapalı cezaevinde Gültekin Alan tarafından uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden mermi sonucu öldü. Babası Necmettin Altındöken karın boşluğu ve kalçasından yaralandı. Adalet Bakanlığı olayı soruşturmak için 2 müfettiş görevlendirdi. Hükûmet sözcüsü Numan Kurtulmuş, olayla ilgili olarak "Cezaevinde kim olursa olsun birinin öldürülmüş olması asla kabul edilemez" açıklamasını yaptı. Gültekin Alan, ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Altındöken'in cenazesi Mersin'de adı açıklanmayan bir mezarlığa defnedildi.

ÖZGECAN ASLAN NASIL ÖLDÜ?

11 Şubat 2015 tarihinde Özgecan Aslan, okuldan çıktıktan sonra Tarsus'ta arkadaşlarıyla birlikte bir alışveriş merkezindeydi ve eve gitmek üzere arkadaşlarından ayrıldı. Böylelikle şehirlerarası sefer yapan bir minibüse biner. O andan sonra Aslan'dan haber alamayan ailesi polise ihbarda bulunur. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Özgecan'ı arayan jandarma ekiplerinin, yol soran bir minibüsten şüphelenmesi sonucu olay aydınlanmaya başlamıştır.

Şüpheler üzerine minibüs jandarma tarafından aranır ve araçta kan izlerine rastlanır. Araçtaki kişiler yakalansa da sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında araçta bulunan şapkanın Aslan'a ait olduğu tespit edildi, minibüs yeniden incelemeye alındı. Yeniden sorguya alınan Suphi Altındöken, babası ve arkadaşı cinayeti itiraf etti.

Suphi Altındöken ile babası Tarsus'ta kuyumculuk ile ilgilenmiş ancak sonrasında iflas etmeleri üzerine baba ve oğul minibüs şoförü olarak çalışmaya başladı.

Servis güzergahını değiştirdiğini anlayan Özgecan Aslan, şoförle tartıştı ve tecavüz girişiminde bulunan zanlıya biber gazı sıktı. Ancak katil Altındöken, karşı koyan Aslan'ı defalarca bıçakladı, demir çubukla dövdü. Olayı babası ve arkadaşına anlatan servis şoförü, onların da yardımıyla Özgecan'ın bedenini yakmak istediler. Bu sırada Aslan, tırnakları ile zanlının yüzünü yaraladı, katiller DNA kalıntılarından kurtulmak için ellerini kestiler. Üç kişi olay yerine döndüler ve Özgecan Aslan'ın cesedini ormanda ateşe verdiler. Genç kızın cansız bedeni 12 Şubat 2015 günü Cinderesi yatağında yüzünün ve vücudunun bir bölümü yanmış halde bulundu.

ÖZGECAN ASLAN KİMDİR?

Aslan, 22 Ekim 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde eğitim görüyordu. Söz konusu üniversitesinde yüzde 50 bursu olarak okuyordu. Özgecan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan'dır. Ayrıca bir ablası ve bir de erkek kardeşi bulunuyor.

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