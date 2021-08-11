Özge Özpirinçci evli mi? Özge Özpirinçci hamile mi? Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci 6 yıldır birlikte olduğu Burak Yamantürk'ten hamile olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Özge Özpirinçci'nin özel hayatı merak edildi. Peki, Özge Özpirinçci evli mi? Özge Özpirinçci hamile mi? Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında? Özge Özpirinçci hayatı ve biyografisi nedir?

Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci 6 yıldır birlikte olduğu Burak Yamantürk'ten hamile olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Özge Özpirinçci'nin özel hayatı merak edildi. Peki, Özge Özpirinçci evli mi? Özge Özpirinçci hamile mi? Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında? Özge Özpirinçci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ EVLİ Mİ?

Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.

Özpirinçci, "9 değil 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin nikah masasına oturması bekleniyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özprinçci 35 yaşındadır. 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu.

Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Kanal D'de Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.

Kanal D'de Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı. Show TV'de yayınlanan duygusal, dram, gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı.

Özpirinçci, ayrıca Zülfü Livaneli'nin yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı.

Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı

Kayıp filminde de rol almıştır. Star Tv'de Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır.

2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır. 2017-2020 yılları arası FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi Bahar Çeşmeli karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

FİLMLER

2010 Ayhan Hanım Bahadır Başrol Oyuncusu

2014 Böcek Burak Yardımcı Oyuncusu

DİZİLER

2012 Veda Kemal Yardımcı Oyuncusu

2013-14 Tatar Ramazan Elmas Mercan Başrol Oyuncusu

2014 Hayat Yolunda Doktor Selim Savaş Yardımcı Oyuncusu

2015 Acı Aşk Mehmet Konuk Oyuncusu

2017 İçimdeki Fırtına Fırat Yardımcı Oyuncusu

2017 Kayıt Dışı Arda Yardımcı Oyuncusu

2019 Sevgili Geçmiş Kenan Soykan Başrol Oyuncusu

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm Hayati Yardımcı Oyuncusu

2021- Kuş Uçuşu Selim Başrol Oyuncusu