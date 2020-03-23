Özen, daire müdürleri toplantısında corona virüsünü konuştu
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Macit Özcan, Sapanca, Güncel

Özen, daire müdürleri toplantısında corona virüsünü konuştu

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

23.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:42
Özen, daire müdürleri toplantısında corona virüsünü konuştu

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan corona virüsüne karşı toplu kullanım alanları dezenfekte eden Sapanca Belediyesi, oluşturduğu özel ekiple camileri, sosyal tesisleri, çeşitli işyerlerini ve farklı kamu kurumlarında da ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeler dikkate alınmalı

Çin'de ortaya çıkan corona virüsünün, Güney Kore, İran, İtalya ve dünyanın farklı ülkelerinde ortaya çıkmasının bütün dünyada paniğe neden olduğunu hatırlatan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Allah'a hamdolsun başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın kararlı duruşu, olaya anında müdahale edilmesi, sağlık teşkilatımızın etkin mücadelesi sayesinde ülkemizde tedbirler kontrollü gidiyor. İlaçlama hizmeti kapsamında yapılan çalışmalarımıza kapalı alanlarda camiler, sosyal tesisler, çeşitli iş yerleri ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Halkımız bu konuyla ilgili hassasiyetlerini muhafaza etsinler. Bizim gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar. Belediye olarak, bu konuda hassas olduğumuzun bilinmesini istiyorum. İlçemizde düzenli periyodlarla devam eden ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdık. Biz önlemlerimizi alıyoruz, bizimle birlikte vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate almalarını ve duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bu süreci inşallah el birliği ile hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. Belediyeye ait olan iş yerlerinde kiracı durumunda olanlara, kira ödemelerinde esneklik sağlanacağını bildiren Başkan Özen, "Bu durum sadece ülkemize ait bir durum değil. Tüm dünyayı ilgilendiren ve etkileyen bir konu, inşallah ülkemiz en iyi şekilde atlatacak ve bu günler geride kalacak" dedi.

Kolonya fiyat etiketleri tek tek kontrol ediliyor

Toplantıda konuşan Zabıta Müdürü Suat Balkaya, belediye, kaymakamlık, stk, odalar, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Hastane Müdür olarak koordineli çalışıldığını aktardı ve konuşmasına şöyle devam etti, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm resmi açıklamalar esnaf vatandaşlarımıza tebligatları yapılırken, özellikle marketlerde satılan deterjan, kolonya fiyat etiketleri tek tek kontrol ediliyor ve fiyatlarda uygunsuz artış yapılanlara ceza uygulanması yapmaktayız" dedi.

Temasın en az seviyede olması için ve bulaşmasını önlemek amacıyla uygulanması gereken tüm tedbirlerin belediyenin tamamında uygulandığı ve vatandaşlar için tüm müdürlüklerin üzerlerine düşen görev yaptığı ve bu durum bitene kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler

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