(Özel) Yüksekovalı iki kardeş sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Özel) Yüksekovalı iki kardeş sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı - Haberler
Ömer Yalçın, Yüksekova, Hakkari, Güncel

(Özel) Yüksekovalı iki kardeş sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yalçın kardeşler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için evlerinde 3D boyutlu yazıcıyla maske üretimine başladı.

05.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:30
(Özel) Yüksekovalı iki kardeş sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yalçın kardeşler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için evlerinde 3D boyutlu yazıcıyla maske üretimine başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de can kaybına neden olan korona virüsü nedeniyle tüm önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesi Akalın Mahallesi'nde oturan Fırat Yalçın ve Hacı Ömer Yalçın isimli kardeşler, evde 3D boyutlu yazıcıyla korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretimine başladı. Mimar Fırat Yalçın ve kardeşi Hacı Ömer Yalçın, korona virüsten dolayı iş yerlerini kapatarak evlerine çekilirken, mimarlık işlerinde kullandıkları 3D boyutlu yazıcıyı bu sefer sağlık çalışanları için kullanmaya başladı.

Sağlık çalışanlarına hediye edilmek üzere evlerinde maske üreten Mimar Fırat Yalçın, "Tüm dünyada olduğu gibi bu salgın hastalık Türkiye'de de can kaybına neden oluyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu ise maske takmaktır. Özellikle sağlık çalışanları için gerçekten maske ihtiyacı bulunmaktadır. Bizde işimiz gereği mimarlık üzerine 3D boyutlu modeller yapıyoruz. Bunu genellikle konutlar için kullanıyoruz. Salgından dolayı evde kaldığımızdan dolayı sağlık çalışanları için evde maske üretimine karar verdik. Ailecek bunu yapıyoruz. Maske üretiminde öncelikle bir model yapıyoruz. Şu an kullanılan bez maskeler tek kullanımlık olup, tam yüze oturmuyor. Oturmadığı gibi de yan taraflardan hava oluşumu var. Biz de buna daha kalıcı bir çözüm bulmak için ömürlük maskeler yaptık. Sadece içindeki fitre kısmını değiştiriyoruz ve filtre dışında başka bir ihtiyacımız yok. Bu şekilde hem sağlıklı bir maskemiz olur hem de yıkayabileceğimiz, temizleyeceğimiz ve dezenfekte edebileceğimiz bir maskeye sahip oluyoruz. Bu maskeleri özellikle sağlık çalışanları için üretiyoruz. Bizde onlara destek olmak istiyoruz. Buna karşılık kesinlikle herhangi bir maddi beklentimiz yok. Bunu tamamen kendi imkanlarımızla yapmak istiyoruz" dedi.

Kardeşlerden öğrenci olan Hacı Ömer Yalçın ise, uzaktan eğitimle beraber bütün vaktini evde geçirmeye başladığını söyleyerek, "Ağabeyim mimar olduğu için 3D modelleme cihazı vardı. Böyle bir maske üretme fikri çıktı. Bizde ailece ona destek verdik. Bizim şu an tek hedefimiz bu maskelerden 200 tane üretip devletimize, hastanemize hediye etmektir. Çünkü bildiğiniz üzere gerçekten şu anda piyasada maske bulunmuyor. Bulunsa bile maskelerin fiyatları çok pahalı, onun için böyle bir üretime başladık" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere 'aptal' dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Guido Senia Simge Sağın Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Antalya Jandarma Zonguldak
Şu an buradasınız: (Özel) Yüksekovalı iki kardeş sağlık çalışanları için evde maske üretimine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 11:40:01. #1.15#
title