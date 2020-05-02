(Özel) "Seni sürdüreceğim' demek tehdit değilmiş

Adeta bir klasik haline gelen suçluların polislere sarf ettiği 'seni sürdürürüm' tehdidi bu kez mahkemeye taşındı.

Adeta bir klasik haline gelen suçluların polislere sarf ettiği 'seni sürdürürüm' tehdidi bu kez mahkemeye taşındı. Tartıştığı polis memuruna, 'Benim, tanıdığım hatırı sayılır dostlarım var, seni sürdürürüm' diyen sanığa 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verilen mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, sürdürmekle tehdit eden sanığın, polis memurunun yerini değiştirme gücü ve yetkisinde bulunmadığına dikkat çekti.

Polislere direnen genç, " "benim yüksek yerlerde tanıdığım var, seni sürdüreceğim" tehdidini savurdu. Görevli polis memuru gencin bu sözünü mahkemeye taşıdı. Asliye Ceza Mahkemesi, polis memuruna hakaret etmekle suçlanan sanığı hem 'hakaretten' hem de 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan mahkumiyetine hükmetti. Kararı sanık avukatı temyiz etti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sanığa 'hakaret' suçundan verilen cezayı yerinde buldu.

Mahkemenin, sanığa 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verdiği mahkumiyet kararını ise yasalara aykırı buldu. Yargıtay kararında şöyle denildi: "Sanığın polis merkezine getirildikten sonra mağdura karşı 'benim yüksek yerlerde tanıdığım var, seni sürdüreceğim' demek suretiyle tehdit yoluyla direndiği gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilmiştir. Mağdurun beyanı ve olay tutanağı incelendiğinde, sanığın görevli polis memurunu görevinden sürdüreceğine yönelik olarak bu sözleri söylemiş olduğu, sanığın polis memurunun görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, anılan sözlerinin tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde tehdit niteliğinde olmadığı ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturmadığının gözetilmemesi yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA