Özel Öğrencilerden Özel Günde Anlamlı Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini kabul ederek bu anlamlı günde mutluluklarına ortak oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken etkinlikler çerçevesinde Vali Mehmet Alpaslan Işık bu özel ve anlamlı günde makamında çok özel konuklarını ağırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve Özel Eğitim Anaokulu yöneticileri ile birlikte 3-6 yaş aralığındaki Karaman Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini kabul eden Vali Işık, keyifli anların yaşandığı ve çocukların gönüllerince eğlendiği ziyaret sırasında yakından ilgilenerek bir süre sohbet ettiği özel konuklarıyla çeşitli oyunlar oynayarak yeri geldi onlarla birlikte çocuk oldu, yeri geldi birer yetişkin gibi onlarla sohbet ederek bu özel günde mutluluklarına ve sevinçlerine ortak oldu.

Hediyeler vererek gönüllerini aldığı özel öğrencilerimizde bu anlamı günde kendilerini kabul ederek yakından ilgilenen ve güler yüzü ile gönüllerine dokunan Vali amcalarına yaşattığı bu mutlu gün için kendisine teşekkür ettiler.

Ziyaretin sonunda çocukların program davetini kırmayan Vali Mehmet Alpaslan Işık, engelliğin yalnızca engellileri ve ailelerini değil toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Karaman Valiliği olarak bu anlayış ve sorumluluk duygusuyla konuya hassasiyetle yaklaşıyor; engellilerimizin, kendine yeterli, üretken, özgür bireyler haline gelmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlayacak hizmetlerden, azami ölçüde istifade etmesine dönük çalışmalar yaptıklarını söyleyen Vali Işık, Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımız ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını diliyor; sağlıklı, mutlu ve onurlu bir yaşam diliyorum. " dedi. Karaman Valiliği/ BASIN

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