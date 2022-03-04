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Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Taşören - Genel
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Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi Kocaeli'de "Deprem Haftası" kapsamında özel bireylerin eğitim aldığı okulda tatbikat yapıldı.

KOCAELİ (İHA) - Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

KOCAELİ - Kocaeli'de "Deprem Haftası" kapsamında özel bireylerin eğitim aldığı okulda tatbikat yapıldı. Özel öğrenciler, deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Derince ilçesinde de Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bir özel eğitim uygulama okulunda tatbikat yapıldı. İlk olarak özel öğrencileri deprem gerçeğine ilişkin bilgilendiren AFAD personelleri, "çök, kapan, tutun" tekniğinin önemine değindi.

Tatbikatta senaryo gereği; deprem meydana geldi. Deprem sırasında öğrenciler kendilerine gösterildiği gibi çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı. Sarsıntının geçmesinin ardından okul binasını terk eden öğrenciler, toplanma alanında bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli'deki 1460 okulda tatbikat yapıldığı belirtildi.

Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Genel

Deprem Haftası, Tatbikat, Kocaeli, Deprem, Genel, Yerel, Haberler

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