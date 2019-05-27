Kemerle Saldıran Sürücünün Yediği Yumrukla Nakavt Olduğu An Kamerada!
Gaziosmanpaşa'da yol verme yüzünden tartışan 2 sürücüden biri, pantolonundan çıkarttığı kemerle karşı tarafa saldırırken yediği yumrukla nakavt oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da yol verme yüzünden tartışan 2 sürücü, araçlarından inince ortalık karıştı. Sürücülerden biri pantolonundan çıkarttığı kemerle karşı tarafa saldırırken aldığı yumruk darbesiyle adeta nakavt olarak yere yığıldı. Aksiyon filmlerini aratmayan o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ve hafif ticari aracın sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, pantolonundaki kemeri çıkartarak tartıştığı sürücüye vurdu.
KEMERLE SALDIRDIĞI SÜRÜCÜ TEK YUMRUKLA NAKAVT ETTİ
Birkaç kez vuran öfkeli sürücü, karşı tarafından attığı yumrukla adeta nakavt olarak yere kapaklandı. Bir süre yerde devam eden kavgada tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yere düşen öfkeli sürücü ise vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı. O esnada hafif ticari araçta oturan ve bir anda koşmaya başlayan çocuk ise annesi tarafından durduruldu. Yerden kaldırılan sürücü ve öfkesi dinmek bilmeyen sürücü birkaç yumruk daha salladı. Kavganın ardından ayrılarak araçlarına bindirilen sürücüler daha sonra olay yerine ayrıldı.
O ANLAR KAMERADA
Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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bu da haber öyle mi, utanın bunu hangi dangalak haber yaptı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Dindar nesiller sürekli kavga halinde. Lüks araçları ileCevap Yaz 10 6 Yayından KaldırMOTORCU: Nerden ne çıkarıyorsun sevmediklerimizi savunmak zorunda bırakmayınYayından KaldırMOTORCU: Lüks araç hangisi dindar olmayan vatandaşYayından Kaldır
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demekki cehalet kilik kiyafetle lüks araclara yollara beton yiginlarina havali ev ve mobilyalara sahip olmakla gitmiyormus yurtdisi Türkleri olarak vatanimiza gelmeye korkar hale geldik insanlar asiri asabi saldirgan sevgi saygi hürmet yok olmus eskilerde bulgaristan ve yugoslavya korkumuzdu son yillarda bunlarin yerini kendi öz vatanimiz aldi bilhassa yabanci plakali araclarimiza ve bizlere karsi gözle görülür derecede düsmanlik ve hakaret artti suriyelilere bile bizden fazla deger veriliyorCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır