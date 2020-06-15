- Özel insanlar, Kızılay ile hayallerine kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Özel insanlar, Kızılay ile hayallerine kavuştu

- Özel insanlar, Kızılay ile hayallerine kavuştu Kızılay, özel insanları Kapadokya ile buluşturdu Çocuklar hayal etti Kızılay gerçekleşti Türk Kızılay'ı genel merkezi tarafından İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan 16 özel insanın Kapadokya hayali gerçeğe dönüştürüldü.

15.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:10

- Özel insanlar, Kızılay ile hayallerine kavuştu

Kızılay, özel insanları Kapadokya ile buluşturdu

Çocuklar hayal etti Kızılay gerçekleşti

NEVŞEHİR - Türk Kızılay'ı genel merkezi tarafından İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan 16 özel insanın Kapadokya hayali gerçeğe dönüştürüldü.

Türk Kızılay'ı genel merkezi tarafından özel insanlar hayalleri olan Kapadokya'ya kavuştu. Urla Kızılay Şubesi tarafından organize edilen ve Türk Kızılay'ı Genel Merkezi tarafından düzenlenen Kapadokya gezisine 16 özel insan olmak üzere yaklaşık 30 kişilik grup Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliklerini görmenin mutluluğunu yaşıyor. Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan'ın da katıldığı gezide özel insanlar peribacalarının eşsiz güzelliklerini görmenin yanı sıra ata binerek çanak yaptılar. Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan açıklamasında, özel insanların hayallerini gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz dedi. Tan, "Türk Kızılay'ı dünyanın birçok ülkesinde yardımlarıyla, iyilikleriyle olduğu gibi ülkemizde de çeşitli faaliyetlerini sürdürmektedir. Şuanda Ortahisar'dayız. Bu otellerimizin destekleriyle İzmir Urla'da yaşayan özel çocuklarımız ile birlikte güzel iki gün geçirmek için buradayız. Çocuklarımıza Kapadokya bölgesini gezdireceğiz. Ortahisar'ı gezdireceğiz. Ata bindireceğiz, köpek çiftliklerini gezdireceğiz. Yani buranın tüm özel bölgelerini çocuklarımız görecek. Bize destek olanlara teşekkür ederim. Biz bu projeye yaklaşık 6 ay önce başlamıştık. Çocuklarımız çok sevindiler. Çocuklarımız internetten Kapadokya bölgesini, Ortahisar'ı incelediler ve çok mutlu oldular. Daha sonra koron virüsün ortaya çıkmasıyla 3 ay boyunca evde kalmak zorunda kaldılar. Ülkemizde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte çocuklarımızın buraya gelmesiyle çocuklarımız çok büyük moral kazandı. Çocuklarımız 90 gün evde kaldığı süre boyunca sadece burayı hayal etmişler. Buranın hayaliyle yaşamışlar. Şuan burada olmaktan dolayı çok mutlular. Bizde iyi ki Kızılay var diyoruz. Kızılay'ın faaliyetlerinden dolayı bizde onur diyoruz. Özel insanlar Kızılay ile hayallerine kavuştu" diye konuştu.

Kızılay tarafından düzenlenen Kapadokya gezisine katılan aileler ise Kızılay'ın çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken geziye katılan özel insanlar da Kapadokya bölgesinin hayalini kurduklarını ve sonunda burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

- Özel insanlar, Kızılay ile hayallerine kavuştu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Haber
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü Haber
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Gülben Ergen Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: - Özel insanlar, Kızılay ile hayallerine kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 16:02:30. #1.15#
title