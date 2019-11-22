Özel İmperial Hastanesi'nden Başsavcı Tuncel'e ziyaret
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Özel İmperial Hastanesi'nden Başsavcı Tuncel'e ziyaret

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret ettiler.

22.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:47
Özel İmperial Hastanesi'nden Başsavcı Tuncel'e ziyaret

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer , İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı 'i makamında ziyaret ettiler.


Sohbet ortamında geçen ziyarette Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Fatih Çelik, hastanenin sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, sıcak misafirperverliğinden ötürü Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'e teşekkür etti.


Başsavcı Hüseyin Tuncel'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başhekim Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam'a teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İHA
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