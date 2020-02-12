(Özel) Hırsızlıkta son nokta 'elektrik akımı bağlı sayacı çaldılar'

12.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:56

Denizli'de meydana gelen ve akıllara durgunluk veren hırsızlık olayında, bir apartmanın girişindeki elektrik akımı bağlı sayaç çalındı. Olayın ardından yeni sayaç takmak için binaya gelen elektrik tesisatçısı Ferdi Koçak isimli usta ise olaya esprili bir dille yaklaşarak, "15 yıllık meslek hayatım boyunca ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum" dedi.



Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesindeki bir apartmanın elektrik panosundan çalınan elektrik sayacı herkesi şaşkına çevirdi. Elektrik bağlı sayacı çalan hırsız, yaralanmadan kaçmayı başardı. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde yaşanan olayda, evinde oturan Osman Pehlivan isimli vatandaş elektriklerin kesildiğini fark etti. Bir süre bekleyen Pehlivan elektriklerin gelmediğini görünce apartmanda bulunan diğer dairelerin kapısını çalarak elektriklerinin olup olmadığını sordu. Diğer dairelerde elektrik olduğu cevabını alan Pehlivan ardından apartmanın elektrik panosuna baktığı zaman gözlerine inanamadı. Pehlivan sayacın yerinde olmadığını görünce polisi ve elektrik dağıtım şirketini arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şikayet üzerine soruşturma başlattı.



"Panoya baktığımda saatin birisinin olmadığını fark ettim"



Yaşanan ilgin olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Pehlivan, olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, elektriklerinin olmadığını fark edince olayın ortaya çıktığını söyledi. Pehlivan, "Panoya baktığımda saatin birisinin olmadığını fark ettim. Elektrik dağıtım şirketini aradım ve onlarla ilgili bir sıkıntı olmadığını öğrendi. Polise gidip şikayetçi oldum. Sonra arkadaşım olan elektrikçiyi çağırdım ve yaptırdım" dedi.



"Arkadaş herhalde çalacak bir şey bulamayınca saati çalmış"



İlginç olayla ilk defa karşılaştığını söyleyen 15 yıllık elektrik tesisatçısı Ferdi Koçak ise meslek hayatı boyunca ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Telefonla beni aradı ama ilk başta durumu anlamadım. Geldiğimde gördüğüm manzara karşısında şaşkınlık yaşadım çünkü saati çalmışlar. Saat bunların işine yaramaz elektrik dağıtım şirketi ücretsiz bu sayacı veriyor. Durum ortada bu bende 'Denizli'deki ilk vaka' o da arkadaşımıza denk gelmiş. 15 yıllık meslek hayatım boyunca ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Çünkü çalınmaması gereken bir şey. Götürüp satacağı da bir şey yok, arkadaş herhalde çalacak bir şey bulamayınca o da elektronik cihaz olunca para eder diye düşünmüş. Ama söken arkadaş da profesyonelmiş. İşi bilen biri fazla zarar vermeden sökmüş. Başkası olsa sökerken ölebilirdi yani. Allah korumuş bomba gibi yüzüne patlayabilirdi. İnsanların hırsızlık olaylarında gözü dönmüş. Hayatım boyunca bu bir ilk, farklı bir tecrübe olarak kalacak bende" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA