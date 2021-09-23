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Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi güncellendi

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi güncellendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet sayfasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet sayfasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi yayımlandı.

Türkiye genelinde yürütülen özel güvenlik faaliyetleri ile ilgili olarak, uygulamada yeknesaklığın sağlanması başta olmak üzere, değişen ve gelişen şartlara uyum sağlanması ile yeni mevzuat hükümleri çerçevesinde 83 genelge ve talimat yazılarının tek genelgede birleştirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda, 25 yıllık meslek tecrübesi olan polis başmüfettişlerinin görüşleri ile uzun süredir il özel güvenlik şube müdürlüklerinde görev yapan personelin katkıları ve sektör bileşenlerinin de görüşleri alınarak, 3 yıllık bir çalışma neticesinde Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi güncellendi.

Bakan Soylu imzasıyla yürürlüğe giren genelgede, kişi, kurum veya kuruluş yetkilisi, özel güvenlik bölgelerinin deniz alanları, özel güvenlik izinleri, uçaklara özel güvenlik hizmeti, kişi koruma hizmetleri, silah sorumlusu, güvenlik sorumlusu, sınav komisyonları, bakanlık denetimleri ve raporlar, alarm izleme merkezleri, güvenlik soruşturması, özel güvenlik izni müracaatları, para ve değerli eşya nakli ve 680 KHK gereği getirilen diğer düzenlemeler olmak üzere, 14 konuda önemli düzenlemeler yapıldı.

Böylelikle yeni mevzuat hükümleri çerçevesinde 83 genelge ve talimat yazıları tek genelgede birleştirilirken, özel güvenlik alanındaki dijitalleşme, genelge hükümlerine kaydedildi. Özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma uygulaması mevzuat hükmü haline geldi.

Ayrıca söz konusu genelgeye her yılın ocak ayında içeriğinin güncellenmesi amir hükmü getirilerek, özel güvenlik alanında yapılan düzenlemelerin canlı ve uygulanabilir olması hedeflendi.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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