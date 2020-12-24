Cani koca karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı! Yaralı kadınların feryadı mahalleyi ayağa kaldırdı
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Cani koca karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı! Yaralı kadınların feryadı mahalleyi ayağa kaldırdı

24.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:52

Üsküdar'da Özbekistan uyruklu şüpheli tartıştığı karısını ve baldızını bıçakladı. Yaralı kadınların feryadı mahalleyi ayağa kaldırırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 12.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde iddiaya göre Özbekistan uyruklu karı koca evde tartıştı. Şüpheli koca eline aldığı bıçakla karısını ve baldızını bıçaklayıp evden kaçtı.

YARALI ŞEKİLDE DIŞARIYA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Dışarıya çıkan abla kardeş çevredekilerden yardım istedi. O sırada paket servisine çıkan motosikletli kurye Mustafa Aksoy yaralı kadınların feryatlarını duydu. Olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansın içinde yaptıktan sonra yaralı kadınları Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Cani koca karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı! Yaralı kadınların feryadı mahalleyi ayağa kaldırdı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan abla kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Cani koca karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı! Yaralı kadınların feryadı mahalleyi ayağa kaldırdı

"KOCASI BIÇAKLAMIŞ"

Yaralı kadınların yardımına koşan Mutafa Aksoy, "Ben siparişe geldim binaya. İki tane bayan koşarak yanıma doğru geldi. 'Abi bize yardım eder misin?' dedi. Ne oldu dedim. 'Kocam bıçakladı beni' dedi. Ambulansı aradım. Polisi aradım. Durumları iyi. Birisinin durumu ağır gibiydi, birisi de iyiydi yani. Karın bölgesinden bıçaklanmış. Biri karın diğeri de göğüs altı bölgesinden bıçaklanmıştı. Kocası bıçaklamış" dedi.

Cani koca karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı! Yaralı kadınların feryadı mahalleyi ayağa kaldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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