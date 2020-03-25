Özel Eğitim ve Öğretim Kurumlarından okulların tatil sürecine ilişkin ortak açıklama
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İbrahim Taşel, Türkiye, Güncel

Özel Eğitim ve Öğretim Kurumlarından okulların tatil sürecine ilişkin ortak açıklama

Özel Eğitim ve Öğretim Kurumlarından okulların tatil sürecine ilişkin ortak açıklama TÖDER Başkanı Taşel: "Yeni bir ücret talep etmeden servis ve yemek, okullarımız tarafından verilecektir" "Hiçbir öğrenci ya da velinin hak kaybı söz konusu olmayacak" Özel Eğitim ve Öğretim Kurumlarının...

25.03.2020 03:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:45
Özel Eğitim ve Öğretim Kurumlarından okulların tatil sürecine ilişkin ortak açıklama

Özel Eğitim ve Öğretim Kurumlarından okulların tatil sürecine ilişkin ortak açıklama

TÖDER Başkanı Taşel: "Yeni bir ücret talep etmeden servis ve yemek, okullarımız tarafından verilecektir"

"Hiçbir öğrenci ya da velinin hak kaybı söz konusu olmayacak"

ANKARA - Özel Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Dernek Başkanları, COVİD-19 sonrası salgını sonrası süreçle ilgili yaptıkları ortak basın toplantısında, "Diyelim ki, eğitim-öğretim sürecinin arkasına bir aylık bir süre eklendi. Bu dönemde de artık yeni bir ücret talep etmeden servis ve yemek, okullarımız tarafından verilecektir. Uzatma içerisinde yeni bir ücret talep etmeden servis ve yemek ücretleri öğrencilere bu dönemde ücretsiz olarak verilecektir" denildi.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği ve Özel Öğretim Kurumları Birliği COVİD-19 salgını nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte başlayan uzaktan eğitim sürecine ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenledi. Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları adına ortak açıklamayı TÖDER Başkanı İbrahim Taşel gerçekleştirdi. Korona virüsün toplu yaşamı tehdit etmesi nedeniyle okulların eğitim-öğretime belli bir süre ara verdiğini hatırlatan Taşel, bu süreçte hem devlet okullarının hem de özel okulların sorunlarını konuşmak için bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldiklerini belirtti.

Okulların kapalı olduğu süreçte öğrencilere uzaktan eğitim verdiklerini söyleyen Taşel, "Okulların açılma süreci de sağlık meselelerine bağlı. O nedenle bu sürecin sağlıklı atlatılması, öğrencilerimizin, velilerimizin, çalışanlarımızın mağdur olmaması konusunda bir dizi karar verdik. Bakanlığımız ile şu mutabakata vardık; eğitim öğretim süreci başladığı andan itibaren tatilde kaybedilmiş olan bütün eksiklikler tamamlanacak. Sürecin arkasına bir süreç ilave edeceğiz ve bu dönemde de ek dersler, etütler ve yeni programlarla bu arada kaybedilmiş olan bütün süreç tamamlanmış olacak. Ara verdiğimiz dönemde uzaktan eğitim yapıyoruz ama bu hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Dolayısıyla uzaktan eğitim döneminde verilmiş olan eğitimlerin tamamını programa ilave ederek yaz dönemi de olsa öğrencilerimiz ve velilerimiz için telafi edeceğiz. Bu anlamda hiçbir velinin ve öğrencinin hak kaybı olmayacaktır" diye konuştu.

"Hiçbir öğrenci ya da velinin hak kaybı söz konusu olmayacak"

Bu süreçte sık tartışılan "okul yemek ve servis ücretleri" konularına açıklık getiren Taşel, "Bu dönemde öğrencilerin servis yemek gibi hakları vardı. Bu uzatma sürecinde bu hakları da öğrenciler elde etmiş olacaklardır. Hiçbir öğrenci ya da velinin hak kaybı söz konusu olmayacaktır. Bugün sağlık çalışanları gibi eğitim çalışanları da kendi evlerinden hizmet çalışmalarına devam ediyorlar. Uzaktan eğitim birçok kurumumuzda veli ve öğrencilerimizin istifadesine sunuluyor. Bunları biz bir destek olarak görüyoruz ve bunları mutlaka yüz yüze eğitim ile tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Servis ve yemek ücretleri öğrencilere bu dönemde ücretsiz olarak verilecektir"

Yemek ve servis ücretleri ile eğitimler konusunda veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamayacağına işaret eden Taşel, "Diyelim ki, eğitim-öğretim sürecinin arkasına bir aylık bir süre eklendi. Bu dönemde de artık yeni bir ücret talep etmeden servis ve yemek, okullarımız tarafından verilecektir. Uzatma içerisinde yeni bir ücret talep etmeden servis ve yemek ücretleri öğrencilere bu dönemde ücretsiz olarak verilecektir. Bütün özel öğretim kurumlarımız uzaktan eğitim hizmetini gönüllü olarak vermiş sayılacaklar ve uzaktan eğitim desteği kapsamında verilen bütün konular ilave edilen sürede verilecektir. Gerekirse cumartesi günleri de ders verilecek, gerekirse ders saatleri artırılacak. Bütün eksiklikler giderilmiş olacak. Sağlık en önemli husustur. Biz öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin sağlığını tehlikeye atacak hiçbir faaliyette bulunmayız. Öğrencilerimizin eğitim hakkının da kaybolmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu bir destek programıdır"

Türkiye Özel Okullar Derneği Nurullah Dal ise, "Bu bir destek programıdır. Acil durumlarda evde kalmak zorunda kalan öğrencilerimizin eğitimden kopmamaları için öğretim desteğidir. Bunun eğitimin yerini birebir tutması mümkün değildir. Bu konuda Türkiye büyük bir sınav vermiştir. Dünyada bu büyüklükte bir eğitimi organize edecek ülke sayısı 3'ü, 4'ü geçmiyor. Eksikleri olmasıyla birlikte bu noktada çok güzel bir çalışma başlatılmıştır. Türkiye için bu noktada büyük kazanımlar vardır. Özel okullarımızın de bununla ilgili özel olarak yapılmış çalışmaları vardı. Bunlar da denenme fırsatı edildi. Eğitim 365 günlük bir süreçtir bu döneme ara verilmiştir. Bununla ilgili olan kaybı eğitim başladıktan sonra bir şekilde devamını sağlayıp çocuklarımızın eğitimini tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Güncel Manşet

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