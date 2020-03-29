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Beyyurdu, Türkiye, Elazığ, Güncel

Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı

Korona virüsü salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından Elazığ'da engelli ve özel bireyler, sağlıkçılar için maske üretimine başladı.

29.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:52
Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı

Korona virüsü salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından Elazığ'da engelli ve özel bireyler, sağlıkçılar için maske üretimine başladı.

Dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Tedbirlerin yanı sıra her ilde çeşitli gruplar maske üretimine başlayarak sağlıkçılara destek olmaya çalışıyor. Elazığ'da da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin özel bireyleri, atölyelerinde maske üretimine başladı. Merkezde bulunan atölyede özel bireyler, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticilerin desteğiyle tıbbi maske üreterek sosyal hizmet ve sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyor.

Merkez bünyesinde bulunan 18 yaş üstü ruhsal engellilere yatılı bakım hizmeti verdiklerini dile getiren Merkez Müdürü Nihal Tekin, "Yaşanan bu sıkıntılı süreçte kızlarımıza yönelik sosyal etkinliklerimiz azaltıldı. Hatta tümüyle iptal edildi. Dışarıda yapılan faaliyetler tümüyle kısıtlandı. Sakinlerimiz yaşam birimlerinde kalıyorlar. Kızlarımız bu anlamda çok sıkıntı yaşadılar herhangi bir etkinliğe katılmadıklarından dolayı. Biz de kızlarımızla konuşarak ne yapabiliriz diye düşününce aklımıza maske yapımı geldi. Halk Eğitim Merkezinde görev yapan hocalarımızla görüştük. Hocalarımız bize destek vereceklerini söylediler. Daha sonrasında kızlarımızla maske yapımına başladık. Böylelikle hem kuruluşumuzdaki maske ihtiyacını sağlamaya çalıştık hem de geri kalanını da sağlık personeline vermeye kararlaştırdık" dedi.

Yaşanan salgına karşı maske üretmeye devam edeceklerini aktaran Tekin, "Biz gerekli önlemleri kuruluş olarak aldık, almaya da devam ediyoruz. Kuruluşumuzda personelin ateş takibi günde iki kez yapılmakta. Hastalarımızın ateş takibi, oksijen satürasyonları, solunumları, nabızları belirli aralıklarla kontrol edilmektedir. Ayrıca dışarıdan gelen personellerimiz geldiklerinde galoş takarak kuruluşa girmekte, dezenfeksiyon solüsyonları kullanmaktadırlar" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır kuruluşta kaldığını ve kurulan atölyede maske üretimine destek verdiğini dile getiren özel bireylerden İkbal Meral, "Bu sene korona virüs hastalığından dolayı dışarıya çıkamıyoruz, birimlerimizde kalıyoruz. Her gün ateşimizi ölçüp nabzımıza bakıyorlar. Dezenfekte oluyoruz, temizliğimize çok dikkat ediyoruz. Bizimle çok yakından ilgileniyorlar. Canımız sıkıldığı için atölyede maske dikiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel öğrencilere hizmet etmenin farklı bir duygu olduğunu aktaran usta öğretici Sema Güler, "Elazığ Halk Eğitim Merkezine bağlı usta öğretici olarak çalışıyorum. Yaklaşık 8 yıldır Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde görev almaktayım. Buradaki öğrencilere hizmet etmek farklı. Buradaki öğrenciler özel öğrenciler. Kurslarda çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Korona virüsü ile ilgili de maske dikmek istedik. Onlarla birlikte burada maske üretimine başladık. Maskeleri diktikten sonra hastanede stilize edilerek, burada çalışan personele, sağlık personeline dağıtılacak. Günlük 100 tane maske çıkarabiliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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