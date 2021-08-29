Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği dalış ve tekne turu etkinlikleriyle özel gereksinimli bireylere zafer coşkusunu yaşattı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği dalış ve tekne turu etkinlikleriyle özel gereksinimli bireylere zafer coşkusunu yaşattı.

30 Ağustos'ta engelleri aşan etkinlikler

Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü'yle iş birliği içerisinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Dalış Etkinliği 10 özel dalgıcın katılımıyla Silifke Yapraklı Koy'da gerçekleşti. Dalış eğitmenlerinden temel dalış işaretleri ve dalış malzemeleri ile ilgili bilgileri öğrenen özel bireyler, yine eğitmenler eşliğinde denizaltı dünyasını keşfetti. Özel bireyler, dalış sırasında açtıkları Türk Bayrağı ile Zafer Bayramı coşkusunu denizaltında da yaşadı.

Taşucu'nda tekne turu etkinliği Bir grup özel gereksinimli birey de Silifke Taşucu'ndan başlayan tekne turuna katıldı. Aileleriyle birlikte Taşucu'ndan kalkan tekne ile denize açılan özel çocuklar, vakitlerini denizin üstünde geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Mersin'in meşhur koylarını görme imkanı bulan çocuklar, müzik ve danslar eşliğinde eğlenceli bir gezi geçirdi.

"Hareket kısıtlılığı olan bireylerimizin suda özgürce hareket edebildiklerini gördük"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, etkinlikle ilgili bilgi vererek; "Bugün hareket kısıtlılığı olan bireylerimizin suda özgürce hareket edebildiklerini ve bağımsız bir şekilde suyun üstünde kalabildiklerini hep beraber gördük. Bu bireylerimiz fizik tedavi almaları gereken bireyler. Düzenli olarak fizik tedaviye gidemedikleri için fizyoterapistlerin devamlı yüzme etkinliği, deniz etkinliği önerisiyle dalışa yönelmek istediler. Bu doğrultuda Mersin Dalış Merkezi kapılarını açtı, sağ olsunlar. Bu bireylere önce eğitim verildi. Daha sonra denize açılma imkanı buldular" dedi.

"Arkadaşlarımıza kimse engel olmazsa gerçekten birçok şeyi beraber aşıyoruz"

Özel bireylerle çalışmayı önemsediklerini belirten Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü Başkanı ve Eğitmeni Mehmet Arslan, denizaltında açtıkları bayrakla Zafer Bayramı'nın daha da anlam kazandığını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında 30 metrekarelik bayrakla 10 engelli arkadaşla birlikte coşkuyla kutladık. Bu bizim için daha da önemli daha da anlamlı oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila'ya engelli arkadaşlarımıza böyle bir etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arkadaşlarımıza kimse engel olmazsa gerçekten birçok şeyi beraber aşıyoruz" diye konuştu.

"Yer çekimi olmadığı için ayaklarını, kollarını çok rahat hareket ettirebiliyorlar"

Mersin Dalış Kulübü'nde engelli dalgıç olduğunu belirten Alper Özkul, su altı dünyasını özel gereksinimli bireylerin görmesi gerektiğini belirterek etkinliği değerlendirdi. Özkul, "Güzel bir dalış oldu. Hava harika, deniz çok güzel. Denizaltı zaten bambaşka bir dünya. Burada Mersin'deki tüm engellileri dalışa bekliyoruz. Su altı doğası engellilerin de görmesi gereken bir yer. Çünkü engelliler suyun içerisinde özgürce hareket edebiliyor. Yer çekimi olmadığı için özgürce ayaklarını, kollarını çok rahat hareket ettirebiliyorlar. Kendi özgürlüklerini orada gösterebiliyorlar. O yüzden Mersin'deki tüm engellileri buraya dalışa bekliyoruz. Çok güzel, çok başarı bir etkinlik oldu" ifadelerine yer verdi.

"Sudaki çeşitli balıkların yanlarına kadar yaklaşabildik"

Özgürlüğü keşfetmeleri için engelli dostlarını denizde olan aktivitelere katılmaya davet eden Milli Yelken Sporcusu Ali Doğan ise düzenlenen etkinlik için teşekkürlerini ileterek, "Biz engelli bireyler için deniz özgürlük. Kendim de milli yelken sporcusuyum, denizi seviyorum. Tüm engelli dostlarıma kendi özgürlüklerini hissetmeleri için bu tür aktivitelerin içinde olmalarını tavsiye ediyorum. Muhakkak aramızda olsunlar, çok güzel bir duygu, su altındaki canlıları görüyoruz. Bir mağaraya girdik, orada çok çeşitli balıkları gördük. Yanlarına kadar yaklaşabildik. Su çok güzel bir şey. Sudan uzaklaşmayalım. Şehrimiz en güzel sahil şeridine sahip. Engelsiz bir yaşam için el ele diyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen tekne gezisine katılan ve yapılan etkinlikten memnun kaldığını belirten özel gereksinimli bir çocuk annesi Raziye Ersöz; "Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin verdiği hizmetten çok memnunuz. Öğretmenlerimize ilgi ve alakası için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinliği, bu güzel programı bize hazırlayan Sayın Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e de teşekkür ediyorum" dedi.

"Bayramı böylesine ince bir teferruatla kutlamış olmamız çok güzel bir şey"

Tekne gezisinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılmasını oldukça anlamlı bulduğunu belirten emekli Kimya Mühendisi Müzeyyen Çetinkaya, "Çok güzel bir etkinlik. Bayramı neşe içerisinde, böylesine ince bir teferruatla kutlamış olmamız çok güzel bir şey. Halkını bu kadar seven bir Başkana sahip olduğumuz için ben gurur duyuyorum Sayın Vahap Seçer'le. İzmir'den misafirlerim vardı onları da davet ettiler. Hep beraber geldik. Onlar için de bir değişiklik oldu. Çok mutlu oldum. Personeller çok saygın, sevgi dolu. En ince teferruata kadar düşünmüş olmaları beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 29. 8. 2021 09: 05: 00

Kaynak: Habermetre