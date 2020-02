(Özel) Babasının çocukken hediye ettiği 2 güvercin hayatını değiştirdi

07.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:27

Çocukluğunda babasının hediye ettiği 2 güvercinle kanatlı hayvanlara merak salan Murat Çelik, o günden bugüne kadar farklı türden yüzlerce hayvan yetiştirdi, elde ettiği başarılarla memleketi Çanakkale'de Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanlığına getirildi.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde doğan Murat Çelik'in hayatı, ilkokul çağında babasının kendisine hediye ettiği 2 güvercinle değişti. Güvercinlere tutkuyla bağlanan ve onlara bakan Murat Çelik'in kanatlı hayvanlara olan bağlılığı ilerleyen süreçte daha da arttı. Bugüne kadar kumrudan kanaryaya, süs tavuğundan güvercine kadar yüzlerce hayvanı yetiştirip yarışmalara katılan 44 yaşındaki Çelik, birçok kez ödüle layık görüldü. 2015 yılında İstanbul ve Bursa'dan sonra Lapseki'de kurulan Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanlığına getirilen Çelik, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunun da kurucu başkanlarından biri oldu. Son olarak yetiştirdiği sapelpoot ırkı tavuklarla Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'deki yarışmalara katılan ve 3'ünden ödülle dönen Başkan Çelik, şu an elinde bulunan farklı türden toplam 42 kanatlı hayvana evinin üst katındaki dairede titizlikle bakıyor.



"Hayatımın her parçası bu hayvanlarla geçti"



Hayat hikayesini kısaca özetleyen ve kanatlı hayvanlara olan merakını anlatan Murat Çelik, şu an elinde 30 süs tavuğu, 6 güvercin, 2 beyaz kumru, 2 kanarya ve 2 muhabbet kuşu olduğunu dile getirdi. Kanatlı hayvanlara olan tutkusunu babasının sayesinde kazandığını dile getiren Çelik, "Rahmetli babamın ilkokul çağımda bir çift güvercin getirmesiyle bu sevdaya başladım. O günden bugüne kadar da güvercin, kanarya, muhabbet kuşu, tavşan ve süs tavukları olmak üzere hayatımın her parçası bu hayvanlarla geçti. İlk günden bugüne kadarki süreci düşündüğümde de tahminen 300-500 hayvan elimden geçmiştir. 2015 yılında da İstanbul ve Bursa'dan sonra Lapseki ilçemizde Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği kuruldu. İlerleyen süreçte Türkiye Süs Tavukları Federasyonumuzun kurucu derneği ve dernek başkanı olduk. Şu an hala da federasyonumuzun Denetleme Kurul Başkanlığını ve Tavşan Komisyon Başkanlığını yürütmekteyim. 2018 ve 2019 yıllarında federasyonumuzun düzenlemiş olduğu İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara yarışmalarının tamamına sapelpoot ırkı hayvanımızla katıldım. İstanbul, Ankara ve Antalya'da ödül aldım. Bu hobiye sonuna kadar devam edeceğim gibi gözüküyor. Bu hayvanlar benim oturduğum evimin üst dairesinde kalıyor. Hepsine orada bakıyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA