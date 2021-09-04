ADLİ TIP 'SİGARA BASMA' DEMİŞTİ, TUTUKLANAN BABADAN 'RUTUBET' SAVUNMASI

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ŞİŞLİ'de 2 yaşındaki çocuğu Seyfcan'ın vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteğiyle dava açılan Suriyeli Delil İbrahim, hakim karşısına çıktı.

ŞİŞLİ'de 2 yaşındaki çocuğu Seyfcan'ın vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteğiyle dava açılan Suriyeli Delil İbrahim, hakim karşısına çıktı. Delil İbrahim, çocuğun vücudundaki yaraların evdeki rutubetten kaynaklandığını iddia etti. Sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Delil İbrahim getirildi. Hakim, hakkında zorla getirme kararı olan sanık Asmaa Serhane'ye ulaşılamadığını söyledi.

"ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Suriyeli sanık Delil İbrahim tercümanı aracılığıyla yaptığı savunmasında oğlunun rahatsızlığı ve derisinde yaralar olduğunu, yaraların kaşındığında kanadığını iddia etti. Daha önce oğlunu birkaç kez sağlık ocağına götürdüğünü belirten İbrahim, "Oğlumu darp etmem, üzerinde sigara söndürmem söz konusu değildir. Vücudundaki yaralar hastalığından kaynaklanmıştır" dedi.

ÇOCUĞUM İLE YETERİ KADAR İLGİLENEMEDİM

Diğer sanık Asmaa Serhane'nın arkadaşının eşi olduğunu belirten İbrahim, kalacak yerleri olmadığı için 6-7 aydır birlikte yaşadıklarını söyledi. Çocuğunu doktora götürdüğünü, vücudundaki yaraların rutubetten kaynaklandığını iddia eden sanık Delil İbrahim, "Hatta evi de değiştirdim, ancak Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğim için ve bana verilen yabancı kimliği kaybettiğim için çocuğum ile yeteri kadar ilgilenemedim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İbrahim Delil evde olmadığı zamanlarda çocukla diğer sanık Asmaa Serhane'nin ilgilendiğini söyledi. Sanık İbrahim Delil şikayet edenin ev sahibi olduğunu, aralarının iyi olmadığını ve kendisine bu nedenle iftira atmış olabileceklerini düşündüğünü dile getirerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" diye konuştu.

MAHKEME DAHA DETAYLI ADLİ TIP RAPORU İSTEDİ

Savcı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Asmaa Serhane için yakalama kararı çıkardı. Mahkeme Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak, mağdur çocuğun farklı tarihlerde sistematik bir şekilde belli bir süreç içerisinde işlenen eylemlerin sonucu oluşup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar verdi. Ayrıca Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda sanık İbrahim'in savunmasında geçen deri hastalığından kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dikkate alınarak yeni bir rapor düzenlenmesini istedi. Mahkeme sanık Delil İbrahim'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şişli'de 27 Temmuz sabahı 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin darp sonucu şehir hastanesine getirildiğinin bildirilmesi üzerine mağdurun hastanede tedavisine başlandığı anlatılmıştı. Mağdur çocuğun koruma altına alındığı belirtilen iddianamede, olayla ilgili baba Delil İbrahim ve aynı evde yaşayan Asmaa Serhane ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede sanıkların, Seyfcan İbrahim isimli çocuğu dövdüğü, çocuğun vücuduna sigara basarak zarar verdikleri ve böylece 'eziyet' suçunu işledikleri öne sürülmüştü.

ADLİ TIP RAPOR GÖNDERMİŞTİ

Soruşturma sırasında gelen Adli Tıp Kurumu raporunda ise sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırtta, boyun ve yüzdeki yaraların künt travmaya bağlı olduğu, sağ kulak arkasındaki yaraların ise kesici aletle gerçekleştiğinin tıbben ayrımının yapılamadığı, sol tırnaktaki yaralanmanın muhtemel tırnak çekilmesine bağlı olabileceği belirtilmişti.

İddianamede sanıklar Delil İbrahim ve Asmaa Serhane'nin 'eziyet' ve 'yaralama' suçlarından toplamda 4 yıl 6'şar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı