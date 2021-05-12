Özdemir Erdoğan: Kolay harcanır diye düşündüler
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Özdemir Erdoğan: Kolay harcanır diye düşündüler

Özdemir Erdoğan: Kolay harcanır diye düşündüler
Hürriyet - Haberler | Magazin

ÖZDEMİR Erdoğan, "Anjelika Akbar ile Sesler" programına konuk oldu.

ÖZDEMİR Erdoğan, "Anjelika Akbar ile Sesler" programına konuk oldu.

1969'da çıkardığı 45'lik ile Altın Plak kazandığını ve plağın1 milyonun üzerinde sattığını söyleyen sanatçı, o dönem birçok menajerin kendisine solist olması yönünde teklif getirdiğini anlattı:

"Abi bırak bu gitarı şarkı söyle, sen orada daha star olursun dediler. Ben de hayır ben star olmayacağım, ben müzisyen olacağım dedim. Bunu anlamadılar ve beni bağnazmışım gibi düşündüler. 'Paraları kamyonla götürebilirsin, niye böyle davranıyorsun?' gibi. Ama beni gitardan ayıramadılar."

Özdemir Erdoğan müzisyenlerin "kolay lokma" gibi algılandığını ve buna üzüldüğünü söyledi:

"Uzun İnce Bir Yoldayım derlemem oldu, büyük sükse yaptı. Arkasından 'Gurbet'i yaptım. O da büyük sükse yaptı. Hafif müzik sanatçısıysanız hafif müzik söylemeniz lazımmış. Bu caz oluyor. Caz oraya girmiyor diye radyolarda yayınlanmadı. Müzisyen olmaktan kaynaklı bu. Müzisyenler kolay lokmadır ama starlar büyüktür! Ben müzisyenliği tercih ettiğim için birçok kişi tarafından rahatlıkla eleştirilen ve kolay olarak harcanabilecek bir insan olarak görüldüm. Bütün hayatım hep böyle geçti."

 

Kaynak: Hürriyet

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