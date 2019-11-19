Özçelik- İş'ten Yolbulan'a ziyaret

19.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:14

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini paylaştı.



Beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreter Hicret Bozoklu, Karabük Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm İş Yeri Temsilcileri ile Yolbulan'ı ziayret eden Genel Başkan Değirmenci, Özçelik-İş Sendikası olarak Kardemir'le ve Karabük'le olan güçlü bağları hiçbir zaman koparmadıkları söyledi.



Değirmenci, Yönetim Kurulu eski Başkanımız Mutullah Yolbulan'ı da anarak " Rahmetli Mutullah amcanın hem KARDEMİR üzerinde, hem de sendikamız üzerinde emeği, katkısı büyüktür. Gerek özelleştirme öncesinde, gerekse sonraki süreçte unutulmaz hizmetlere imza atmıştır. Bugün, oğlu olarak sizlerin aynı makamda daha da üstün başarılara imza atacağınıza inancımız tamdır. Her zaman olduğu gibi Kardemir'in daha da büyüyüp gelişmesi ve hem ülkemiz sanayisine hem de üyelerimize daha çok fayda sağlaması için Özçelik İş Sendikası olarak her zaman yanınızda olacağız. Tüm ekibim adına başarılar diliyorum "dedi..



Özçelik İş Sendikasının tüm kurulları ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'da, Genel Başkan Yunus Değirmenci ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür etti.



Sendikaların iş dünyasındaki yerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Yolbulan, " KARDEMİR'i bugünlere sendikamız ve çalışanlarımız ile birlikte getirdik. En zorlu günlerde hep yanımızda oldunuz. Toplu İş Sözleşme masalarında bizleri terlettiniz ama sözleşme sonrasında önceliğiniz hep KARDEMİR oldu, KARDEMİR'in menfaatleri oldu. İş barışı ve çalışan mutluluğu oldu. Esasen hepimizin ortak gayesi de bu. Bende bugüne kadar gösterdiğiniz olumlu yaklaşım nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyarette günün anısına Değirmenci, Yolbulan'a hediye takdim etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA