Özçelik-İş Sendikası'ndan Başkan Sözen'e anlamlı ziyaret

KARABÜK (İHA) - Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret etti.

Özçelik-İş Sendikası'nın 9. Olağan Kurulu'nda Karabük Şube Başkanı seçilen Kenan Yılmaz ve beraberindeki Şube Sekreteri Ali Kaplan, Mali Sekreter Hidayet Büyükdoğan, Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Gürcan Barlas ve Eğitim Sekreteri İsa Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e ziyarette bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözen, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ise 23 yıl fiilen sendikanın üyesi olarak hem sendikamızı ve Kardemir'i İl Genel Meclisinde başarı ile temsil eden İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e misafirperverliği için teşekkür etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Yerel