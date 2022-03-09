Özcan Deniz, davalık olduğu eski eşi Feyza Aktan'ı affetti

Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.

ŞİDDET DAVASINDAN BERAAT ETTİ

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 2017-2018 yılları arasında gerçekleşen eylemde tarafların evli olmadığını, 6 ay içinde şikayet hakkının kullanmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.

ÖZCAN, FEYZA'YI AFFETTİ

Duruşmanın ardından bir mekanda sahneye çıkan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan hakkında konuştu. Deniz, konuşmasında şunları söyledi: "Olabilir, hala insanlar 'Kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır...' diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. O yüzden bana yapılan çok büyük, ağır bir haksızlıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu kararın çıkması çok anlamlı oldu. Kadına şiddet; yani altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şey. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum."

NE OLMUŞTU?

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu. Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.