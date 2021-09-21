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Özcan Bizati kimdir? Özcan Bizati kaç yaşında, nereli? Özcan Bizati biyografisi!

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Özcan Bizati kimdir? Özcan Bizati kaç yaşında, nereli? Özcan Bizati biyografisi!

Bursaspor'un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Özcan Bizati kimdir? sorusu aratılmakta. Peki, Özcan Bizati kimdir? Özcan Bizati kaç yaşında, nereli? Özcan Bizati hangi takımı çalıştırmıştır? Özcan Bizati mesleği nedir? Özcan Bizati hayatı ve biyografisi nedir?

En son Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak görev alan Özcan Bizati, bu sefer Bursaspor ile anlaşmıştır. Peki, Özcan Bizati kimdir? Özcan Bizati kaç yaşında, nereli? Özcan Bizati hangi takımı çalıştırmıştır? Özcan Bizati mesleği nedir? Özcan Bizati hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Özcan Bizati (d. 31 Mayıs 1968; Çal, Denizli), Türk teknik direktör ve eski futbolcu. 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ni çalıştırmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Sarayköy, Beypazarı Şekerspor, TMO Spor ve Keçiörenspor gibi takımlarda forma giyen Bizati, henüz 21 yaşında menisküs sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ODTÜ Beden Eğitimi Bölümü'ne giden Bizati, UEFA'nın antrenörlük kurslarına da giderek pro-lisans almıştır. 2000-2002 sezonlarında MKE Ankaragücü'nde Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapmıştır. 2002-04 sezonunda aynı görevi Gençlerbirliği'nde sürdürmüştür. 2004-2006 yıllarında A Milli takımımızda Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapmıştır. A Milli takımda çalıştığı dönemde geçici olarak A2 Milli takım sorumluluğunu da üstlenmiştir.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2007-2008 sezonunda MKE Ankaragücü'nde yaşayan antrenör, ertesi sezon Pendikspor'da görev almıştır. 9 Ekim 2008'de de bu görevinden ayrılmıştır. 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştır. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Denizlispor'da, 2015-2016 sezonunda Boluspor'da teknik direktörlük yapmıştır.

Devamında Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da antrenörlük yapmıştır. Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak görev aldı.

Bursaspor'un yeni teknik direktörüdür.

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