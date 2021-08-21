Özbekistanlı çocuğun yüzü Eskişehir'de güldü

Özbekistanlı çocuğun yüzü Eskişehir'de güldü Fizyoterapist Hüseyin Hüseyin: "Hastamız normal yürüyüşüne kavuştu" Özbekistan'da yaşayan serebral palsi hastası Maxim Khlebalin, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ndeki 1 aylık tedavi sürecinin ardından kullanmakta...

Özbekistanlı çocuğun yüzü Eskişehir'de güldü

Fizyoterapist Hüseyin Hüseyin:

"Hastamız normal yürüyüşüne kavuştu"

ESKİŞEHİR - Özbekistan'da yaşayan serebral palsi hastası Maxim Khlebalin, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ndeki 1 aylık tedavi sürecinin ardından kullanmakta zorlandığı bacak ve kollarını rahatça hareket ettirebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Özbekistan'da yaşayan 11 yaşındaki Maxim Khlebalin, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Yaşadıkları ülkede tedavi imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle çocuklarına sadece yürüyüş yaptırmak zorunda kalan Khlebalin'in ailesi, tedavi için farklı ülkeleri araştırmaya başladı. Özbekistan'da bulunan bazı hasta ve doktorların tavsiyesi üzerine Eskişehir'e gelen aile, tedavi için Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan 11 yaşındaki Maxim, kasları nedeniyle kullanamadığı bazı vücut fonksiyonlarını rahatça kullanmaya başladı. 1 aylık tedavisi tamamlanan Maxim, ailesiyle birlikte Özbekistan'a dönmeye hazırlanıyor. Tedaviden memnun kaldıklarını dile getiren aile, önümüzdeki süreçte tekrar gelerek tedaviye devam edeceklerini belirtiyor.

"Özbekistan'da maalesef fizik tedavi imkanları çok kısıtlı"

Tedavi sayesinde Maxim'in kol ve bacaklarının günlük yaşamda daha bağımsız hale gelmesini sağladıklarını dile getiren Fizyoterapist Hüseyin Hüseyin, "Hastamız yaklaşık 3 hafta önce bizde serebral palsi tanısıyla tedaviye başladı. Her iki kol ve bacaklarında kasılmalar da mevcuttu. Burada doktorumuzun yaptığı değerlendirme ve tetkiklerin sonucunda tedavi programı oluşturduk. Şu anda 4 haftalık tedavi sürecinin sonuna geldik. Hastamız ilk geldiğinde en belirgin olarak gözlemlediğimiz ayak parmak ucunda yürüyüşüydü. Yatak içi transferleri sıkıntılıydı. Kasılması fazlaydı. Germe, kuvvetlendirme ve çeşitli uygulamalarla mümkün olduğunca kaslarını gevşetmeye çalıştık. Vücudunun günlük yaşamda biraz daha bağımsız hale gelmesini sağlayabildik. Hastamızın yürüyüş kalitesi de arttı. Aileyle konuştuğumuz zaman 3 aylık tedavi için senede 2 kez gelmeyi düşündüklerini bize ilettiler. Özbekistan'da maalesef fizik tedavi imkanları çok kısıtlı. Biz de ona göre bir tedavi programı oluşturacağız ve ona göre ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot