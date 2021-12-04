Özbekistan'ın Hive şehrinde "Rijeka-2020 Avrupa Kültür Başkenti" fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
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Özbekistan'ın Hive şehrinde "Rijeka-2020 Avrupa Kültür Başkenti" fotoğraf sergisi açıldı

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan'ın Hive şehrinde

Türk dünyasının 2020 Kültür Başkenti Özbekistan'ın Hive şehrinde, "2020 Avrupa Kültür Başkenti" seçilen Hırvatistan'ın Rijeka şehrini tanıtan fotoğraf sergisi açıldı.

Türk dünyasının 2020 Kültür Başkenti Özbekistan'ın Hive şehrinde, "2020 Avrupa Kültür Başkenti" seçilen Hırvatistan'ın Rijeka şehrini tanıtan fotoğraf sergisi açıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen tarihi Hive şehrinde, "Rijeka-2020 Avrupa Kültür Başkenti" konulu fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Hive'nin bağlı olduğu Harezm İl Valiliğinden yapılan açıklamada, Valiliğin nisan ayında TÜRKSOY ile iş birliğinde Rijeka şehrinde "Hive'den İzlenimler" konulu fotoğraf sergisinin düzenlendiği anımsatılırken söz konusu sergide Hive ile ilgili çok sayıda fotoğrafın sergilendiği kaydedildi.

Bu iş birliğinin devamı olarak Hive'nin tarihi İçan Kale külliyesindeki "Taş Avlu" Sarayında "Rijeka-2020 Avrupa Kültür Başkenti" fotoğraf sergisinin açılış töreninin düzenlendiği belirtilen açıklamada, törene TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Özbekistan Kültürel Miras Ajansı Genel Müdürü Tursunali Koziyev, Harezm Vali Yardımcısı Batır Saidov, Rijeka Belediye Başkanı Marko Filipovich, Hive Belediye Başkanı Timur Davletov ve diğer yetkililerin katıldığı ifade edildi.

Üç gün sürecek sergide, Rijeka'nın tarihi ve dikkate değer yerleriyle ilgili çok sayıda fotoğraf sergileniyor.

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AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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