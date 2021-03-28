Özbekistan'dan Yenişehir'e bir müzik aşkının öyküsü

Özbekistan sınırları içindeki Karakalpakistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazak müzik öğretmeni Gulhumar Sadullaeva, tanışıp evlendiği Türk genci Sedat İletmiş'le Bursa'nın Yenişehir ilçesine yerleşti.

Özbekistan sınırları içindeki Karakalpakistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazak müzik öğretmeni Gulhumar Sadullaeva, tanışıp evlendiği Türk genci Sedat İletmiş'le Bursa'nın Yenişehir ilçesine yerleşti. Gülya İletmiş adını alan müzik tutkunu öğretmen, korona virüs salgınının dinip hayatın normalleşmeye başlamasını beklerken, çocuklara müzik dersleri vereceği günlerin hayalini kuruyor.

Karakalpakistan Özerk Bölgesi'ndeki Japak Şamuratov Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaparken tanıştığı Türk genciyle evlenen Kazak Gulhumar Sadullaeva, Gülya İletmiş adını aldı. Eşi Sedat İletmiş ve iki kızıyla, müzikle iç içe geçmiş yaşamını Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sürdüren Gülya Öğretmen, korona virüs salgınının etkisini yitirip hayatın normale dönmesini bekliyor. Gülya Öğretmen, "İlçede piyano kursları düzenlemem için yoğun talep var. Bunun için korona virüs salgınının dinip hayatın normal akışına girmesini bekliyorum. Müzik sevgisini özellikle gençlere aşılamak istiyorum" dedi.

Yenişehir ve Bursa'da çok yetenekli çocukların olduğunu, maddi imkansızlıktan dolayı bu çocukların kurslara gidemediğini anlatan Gülya Öğretmen, "Kulak duyma yeteneği olan bu çocukların yanı sıra sesi çok güzel çocuklar da var. Onlarla nota ve seslerin tonlaması çalışması yapabiliriz. Unutmamalı ki klasik müzik parçası dinleyen çocukların beyni daha farklı çalışıyor. Ders çalışırken Beethoven ya da Mozart'ın parçalarını kısık bir sesle dinleyebilirler. Derslerindeki başarı artacaktır. Benim kızlarım Esila ve Esmira klasik müzikle uyuyorlar" diye konuştu.

Özbekistan'daki Kazak nüfusun ağırlıkta olduğu Karakalpakistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazak müzik öğretmeni Gülya İletmiş, Türk genci Sedat İletmiş ile evlenip yerleştiği Yenişehir'de müzik sevgisini çocuklara aşılamak için korona virüs salgınının sona ermesini bekliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı