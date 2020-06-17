- Özbekistan'da kısıtlamalar kalktı, halk Buhara'ya akın etti
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- Özbekistan'da kısıtlamalar kalktı, halk Buhara'ya akın etti

- Özbekistan'da kısıtlamalar kalktı, halk Buhara'ya akın etti Özbekistan'da kısıtlamaların kaldırılarak iç seferlerin başlamasının ardından yerli turistler tarihi Buhara kentine akın ediyor.

17.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:35

- Özbekistan'da kısıtlamalar kalktı, halk Buhara'ya akın etti

BUHARA - Özbekistan'da kısıtlamaların kaldırılarak iç seferlerin başlamasının ardından yerli turistler tarihi Buhara kentine akın ediyor.

Özbekistan'da korona salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından ülkedeki turizm sektörü yeniden canlandı. Yeşil ve sarı olarak belirlenen bölgelerde, 1 Haziran'dan itibaren iç seferlerin başlamasıyla yerel turistler, turizm sektörünün canlanmasında büyük rol oynuyor. Kısıtlamalar nedeniyle evlerinde kalan Özbekistanlılar, kısıtlamalarının kaldırılarak seferlerin yeniden başlamasının ardından antik kentlere akın etmeye başladı. Yerli turistin ilgisini çeken kentler arasında ilk sırada Buhara yer aldı. Yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Buhara kenti, bu kez kapılarını yerli turistlere açtı. Özbekistan'ın Buhara kentinde bulunan Registan Meydanı gece çekilen görüntülerle kendine hayran bırakırken turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. 1 Haziran itibariyle Buhara kentini, 36'sı yabancı olmak üzere bin 176 yerli turist ziyaret etti. Kenti gezen 143 turist müzeleri gezmeyi de ihmal etmedi.

Özbekistan'da bugüne kadar 5 bin 561 korona virüs vakası tespit edilirken, 19 kişi de hayatını kaybetti.

- Özbekistan'da kısıtlamalar kalktı, halk Buhara'ya akın etti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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