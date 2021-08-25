Özbekistan'da, hükümet kararıyla üniversite rektörlüğüne Türk bilim insanı Ercan Kahya atandı
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Özbekistan'da, hükümet kararıyla üniversite rektörlüğüne Türk bilim insanı Ercan Kahya atandı

Özbekistan'da, hükümet kararıyla üniversite rektörlüğüne Türk bilim insanı Ercan Kahya atandı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da, Taşkent Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi rektörlüğüne hükümet kararıyla Türk bilim insanı Prof.Dr. Ercan Kahya atandı.

Özbekistan'da, Taşkent Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi rektörlüğüne hükümet kararıyla Türk bilim insanı Prof.Dr. Ercan Kahya atandı.

Ülke hükümeti kararıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (İTÜ-KKTC) eski Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, ülkenin en önemli inşaat ve mimarlık eğitimi veren kurumlarından Taşkent Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinde rektör olarak görevlendirildi.

2012-2020 yıllarında İTÜ-KKTC Rektörü olarak görev yapan, 1963 doğumlu Kahya, Taşkent Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinde 2016'dan beri rektör olarak çalışan Ravşan Hakimov'un yerine atanmış oldu.

Özbekistan'da halihazırda, Turizm ve Spor Bakanlığı ile Özbek Hava Yolları'nda Türk danışmanlar görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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