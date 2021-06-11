Ozan Tufan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Ozan Tufan evli mi?
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Ozan Tufan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Ozan Tufan evli mi?

Ozan Tufan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Ozan Tufan evli mi?
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Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Ozan Tufan ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Ozan Tufan kimdir? Ozan Tufan, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Ozan Tufan hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Ozan Tufan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Ozan Tufan evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

OZAN TUFAN KİMDİR

Doğum Tarihi: 23 Mart 1995 (26 yaşında)

Doğum Yeri: Bursa

Mevki: Orta saha

Bonservis Değeri: 11.00 mil. Euro

Kulübü: Fenerbahçe

Ozan Tufan, orta sahada görev yapan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.

Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan.

2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.

Fenerbahçe

12 Ağustos 2015 tarihinde 7.000.000 € Karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.8 Numaralı formayı tercih etmiştir.Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıkmıştır.

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ayriyeten sağ açık ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebilen Ozan Tufan genç yaşına rağmen Fenerbahçe'de sık forma giymektedir.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir Uefa Europa League karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır.

Millî Takım kariyer

29 Mart 2016'da, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Türkiye formasıyla Tufan.

İlk kez Türkiye U-17 Millî Takımı'nın Azerbaycan'ı 4-0 yendiği mücadelenin tamamında sahada kalan Ozan, ilk kez millî takım formasını giydi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen Ozan 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır.

03 Eylül 2014 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır

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Ozan Tufan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Ozan Tufan evli mi? - Haberler
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