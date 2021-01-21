Ünlü oyuncu Ozan Güven hakim karşısında

Ünlü oyuncu Ozan Güven hakim karşısında

Hakimden Ozan Güven'e gelirini beyan etmeden önce 'haberini yaparlar' uyarısı

Ozan Güven "Aylık gelirim 5 bin TL"

Deniz Bulutsuz : "Bilincimi kaybetmişim su dökerek beni uyandırdı"

İSTANBUL - Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ozan Güven'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada beyanı sorulan Deniz Bulutsuz yaşadıklarının çok ağır olduğunu söyleyerek darp edilmesine ilişkin olayı anlattı. Suçlamaları kabul etmeyen Ozan Güven ise Bulutsuz'un kendisine "Seni Türkiye'ye rezil edeceğim" dediğini söyledi.

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan 2 ayrı iddianamede tek dosyada birleştirilmiş ve İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz ve taraf avukatları hazır bulundu.

Hakimden Ozan Güven'e gelirini beyan etmeden önce 'haberini yaparlar' uyarısı

Duruşmada kimlik tespitleri sırasında oyuncu Ozan Güven'in aylık geliri soruldu. Hakim, Ozan Güven gelirini beyan etmeden önce duruşmayı takip eden basın mensuplarını göstererek "Bunu haber yaparlar" dedi. Bunun üzerine Güven aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu beyan ederken, Deniz Bulutsuz ise 20 bin TL geliri olduğunu aktardı. Hakim, Deniz Bulutsuz'un da Ozan Güven'in de müşteki sanık olduğunu aktararak beyanların alınmasına geçti.

"Beni yerde tekmeledi çıkmama izin vermedi"

Müşteki sanık Bulutsuz olayı tekrar anlatmanın kendisi için zor olduğunu söyleyerek "Yaşananlar çok ağırdı. Ben bana yönelik yaralama suçlamasını kabul etmiyorum. Kendimi korumaya çalışırken savunmaya çalışmışımdır. Bana gelen darbelere engel olmaya çalıştım. Ev 2 kattı. Ozan'dan dayak yemeye üst katta başladım. Çenem üst katta yarıldı. Benim çenemi cam kesti. Merdivenlerde saçımdan tuttu ben düştüm. Evden çıkmaya çalıştım. Kapıyı açıp çıkmak isterken yerde beni tekmeledi ve çıkmama izin vermedi. Ayrıca kapıyı da kilitledi" şeklinde konuştu.

"Bilincimi kaybetmişim su dökerek beni uyandırdı"

Sesini duyurmak için pencereye koştuğunu aktaran Bulutsuz "Pencereyi de kapattı. Pencere ve kapı arasında gidip gelirken epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim su dökerek beni uyandırdı. Kapının önündeydim ben. Ardından kapıyı açtım ve çıktım. Ayakkabım yoktu. Ben evden çıkınca uzaklaşmaya çalıştım ancak ayakkabım olmadığı için ana caddeye çıkma cesaretini gösteremedim. Bana daha önce hakaret etmişti. Ozan alkol aldığında fütursuz olur. O haldeyken üstüne gidilmez. Olayın yaşandığı dönemde görme kaybım çok fazlaydı. Olaydan 6-7 gün sonra önce adliye içindeki adli tabibin sevki ile Göztepe SSK Devlet Hastanesi'ne gittim. Gözümde ağır kanama vardı " dedi.

"Ben abajur ile çenesine vurmadım"

Ozan Güven de kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek "Bir eski sevgili muhabbeti açıldı. Ben 'neden bunları anlatıyorsun Deniz' dedim. Müstakil bir evdeydik. İkimiz de alkol almadık. Ayrılma konusu açıldı, eliyle abajuru ittirdi. 'Ne yapıyorsun' dedim. Ben abajur ile çenesine vurmadım. Abajurun şapkası yere düştü. Sapını almaya çalışırken elimden çekiştirdi. Çenesi çizildi. Ben de aşağıya indim ve yara bandı getirdim. Abajur kırılmadı istenilirse getirip gösterebilirim. Deniz Hanım bana 'seni tüm Türkiye'ye rezil edeceğim' dedi" şeklinde beyanda bulundu.

Talepte bulunan müşteki sanık Ozan Güven'in avukatı " Deniz Hanım'ın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile girebilecek bir yaralanma olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınsın. Tanık dinletme talebimiz vardır ve müvekkil Ozan Güven'in duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz" dedi.

Müşteki sanık Deniz Bulutsuz'un avukatı da tanık dinletme taleplerinin olduğunu beyan ederek "Olay günü güvenlik olarak çalışan kişinin dinlenilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Duruşmada hakim Deniz Bulutsuz'un çenesindeki yarayı inceleyerek "Çok dikkatli bakıldığında çenesinin ortasında bir iz olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır" dedi.

Hakim Ozan Güven'e "Çok utanıyorum" başlıklı yazıyı sordu

Duruşmada hakim ayrıca "Çok utanıyorum" cümlesi ile başlayan yazıyı Ozan Güven'in yazıp yazmadığını sordu. Güven, yazıyı kendisinin yazdığını söyleyerek "Bağırdığım için utandığımı ifade etmiştim. Ama bu yazı olaydan 5 ay önce yazıldı. Ben 4 defa ayrılmak istedim bu konuda ısrarlıydım. Hiçbir şey yapmamama rağmen özür diledim. Deniz bayılma numarası falan yapıyordu" dedi.

Duruşma ertelendi

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki sanık Deniz Bulutsuz'un çenesindeki yaralanmanın sabit iz niteliğinde olup olmadığı ve basit tıbbı müdahale ile girebilip giderilmeyeceği yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Hakim ayrıca müşteki sanık Ozan Güven'in getireceğini belirttiği abajurun önümüzdeki celse hazır edilmesine karar verdi. Ozan Güven'in vareste tutulması talebi kabul edilen duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı