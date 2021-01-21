Ozan Güven Deniz Bulutsuz davası nedir, sonuçlandı mı?

Ünlü oyuncu Ozan Güven ile sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşananlar sonrasında gündeme gelen davanın detayları gelmeye devam ediyor. Konu kapsamında Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz davasının gelişmeleri merak ediliyor. Peki, Ozan Güven kimdir, Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven Deniz Bulutsuz davası nedir, sonuçlandı mı?

Uzun süredir devam eden Ozan Güven Deniz Bulutsuz davası bugün yeniden gündeme geldi.

OZAN GÜVEN DENİZ BULUTSUZ DAVASI NEDİR?

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında çıkan tartışma sonrası iki tarafta birbirinden şikayet olmuştu. Devam eden davanın detayları hakkında bugün gerçekleştirilen mahkeme sonrası bilgiler de verildi.

OZAN GÜVEN DENİZ BULUTSUZ DAVASI DETAYLARI

İki eski sevgili birbirlerinden şikayetçi olmuştu. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya önce Deniz Bulutsuz avukatlarıyla geldi. Daha sonra da Ozan Güven avukatıyla geldi. Her iki taraf da basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu söyledi. Müşteki-sanık Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti. Duruşma ifadelerin alınmasıyla devam ediyor. Duruşmada Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'den şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in sevgili oldukları dönemde arkadaşlarının evine gittikleri, Deniz'in eski ilişkisinden konu açılınca Ozan Güven'in bazı sözlerle hakaret ettiği belirtildi.

Daha sonra çift arasında Ozan Güven'in evinde 13 Haziran 2020 günü, saat 00.30'da ikamette yalnız bulundukları sırada tartışma çıktığı, Güven'in elleri ve abajurla Deniz'i darp ettiği belirtildi. Gitmek isteyen Deniz Bulutsuz'a, küfür ederek "Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim" dediği öne sürülen Ozan Güven'in, Bulutsuz'a elleriyle vurduğu, telefonu aldığı ve evden çıkmasına engel olduğu ifade edildi.

Deniz Bulutsuz, daha sonra Güven'in şoförü tarafından kendisinin önce bir benzin istasyonuna, daha sonra da arkadaşının evine götürüldüğünü belirttiği de iddianamede yer aldı. Ozan Güven ise ifadesinde, arkadaşlarının evindeki sözleri doğrularken küfür etmediğini, evde aralarında tartışma çıktığı, yere düşen abajur sapını Deniz Bulutsuz'un eline aldığı, abajur sapını almak isterken Deniz'in çenesine çarptığını, sinir krizi geçirdiğin düşündüğü Deniz'i sakinleştirmeye çalıştığını, başaramayınca şoförünü aradığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi.

Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

OZAN GÜVEN KİMDİR?



Ozan Muharrem Güven (d. 19 Mayıs 1975, Nürnberg, Almanya), Türk televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu.

1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.

İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi (dizi) gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi.

Ali Aziz isminde 1 çocukları var.

2010 yılında Türkan Derya ile boşandılar.

Televizyon

2012 Muhteşem Yüzyıl Damat Rüstem Paşa

2012 Koyu Kırmızı Cemil Şenel

2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan Erol Konuk oyuncu

2010 Arka Sokaklar Konuk oyuncu

2009 Canım Ailem Ali

2005 Hırsız Polis Kibar Necmi

2004 Bir İstanbul Masalı Demir Arhan

2004 Anlat İstanbul Takip Eden Adam Konuk oyuncu

2002 Bana Abi De Yiğit

2002 Havada Bulut Necip

2002 Aslı ile Kerem Kerem

2002 Koçum Benim Umut

2001 Dünya Varmış Çetin

1998 İkinci Bahar Ulaş

1998 Çiçeği Büyütmek

Sinema

Annemin Yarası - Borislav (2016)

Pek Yakında - Boğaç Boray (2014)

Ejder Kapanı - Komiser (2010)

Yahşi Batı - Lemi Galip(2010)

A.R.O.G. -Taşo(2008)

Yazı Tura - Asker (2004)

G.O.R.A - Robot 216 (2004)

9 - Kaya (2002)

Balalayka - Mehmet (2000)

Yıldız Tepe (TV filmi) (2000)