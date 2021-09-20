Özalp Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haberler
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Özalp Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Van'ın Özalp Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Van'ın Özalp Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır ve Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, belediye ile sendikanın uzlaştığı sözleşmeyi imzaladı.

Nasır, kanuni ölçülerde herkesi mutlu edecek bir sözleşme imzaladıklarını belirterek sözleşmenin iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Akdeniz de sendikanın, üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretlerini artırmak, çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını sağlamakla görevli olduğunu aktardı.

Sendikanın, her zaman üyelerinin yanında olmakla görevli olduğunu dile getiren Akdeniz, şunları kaydetti:

"İş yerlerinde modern ve kanunlara uygun bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendilerini ve iş hayatına ilişkin tüm konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için üyeleri adına işverenlerle toplu iş sözleşmesi yapmak ve onu iş yerlerinde uygulatmak en temel işlevleridir" diye konuştu.

Belediye personelinin Nasır'a plaket takdim ettiği toplantıya Hizmet İş Sendikası İl Başkan yardımcısı Salih Tanrıtanır ve Veysel Güven, Öz Büro Van Başkanı Murat Otacı, Hizmet İş Sendikası İlçe Temsilcisi Tajdin Tanır ve belediye personeli katıldı.

Özalp Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Özalp Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Özalp Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Özalp Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Özalp Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haberler
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