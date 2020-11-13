Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor
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Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor

13.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:11
Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor

MERSİN'de Tevfik Sırrı Gür Lisesi bünyesinde açılan ve içerisinde eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ilkokul diplomasının da bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgili görüyor.

MERSİN'de Tevfik Sırrı Gür Lisesi bünyesinde açılan ve içerisinde eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ilkokul diplomasının da bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgili görüyor.

Mersin'in en eski okullarından olan Tevfik Sırrı Gür Lisesi içerisinde 2018'de Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla açılan 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' tarihe ışık tutuyor. İçerisinde bir asra yakın eğitim materyallerinin bulunduğu müzede, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Silifke ilçesinde okuduğu ilkokuldan mezuniyet belgesi ve eski İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in diploması da sergileniyor. 243 eserin sergilendiği müzeyi gezen öğrenciler, babalarından dedelerinden duyduğu hikayeleri anımsayarak duygulu anlar yaşıyor.

Müze hakkında bilgi veren tarih öğretmeni müdür yardımcısı Hayri Bostancı, 243 eserin sergilendiği müzenin büyük emeklerle kurulduğunu söyledi. Müzenin tüm öğrenciler tarafından gezilip görülmesi gerektiğini belirten Bostancı, "Burada bir tarih var. Öğrencilerimizin gelip bu tarihe tanıklık etmesini istiyorum" dedi.

'RUHU OLAN ESERLER SERGİLENİYOR'Müzeyi gezen öğrencilerden Leyla Yalıç, "Müzede annelerimizin, babalarımızın anlattığı eserler var. Okulun öğrencileri olarak gelip görme şansı buluyoruz. Turgut Özal gibi önemli kişilerin karneleri, diplomaları var. Ruhu olan bu binada eğitim görmek ayrıca çok hoş bir duygu. Kentimizdeki diğer okullardaki öğrencilerin de gelip burayı gezmesini istiyorum. Burada çok fazla yaşanmışlıkla buluşacaklar" diye konuştu.'DEDEMDEN, NİNEMDEN DİNLEDİĞİM ANILARA BURADA TANIKLIK ETTİM'

Müzeyi gezen öğrencilerden Yusuf Dursun ise, "Müzeyi ilk defa geziyorum. Eski defterleri, derslerde kullanılan aletleri görünce duygulandım.  Dedemden ninemden dinlediğim anılara burada tanıklık ettim. Çok güzel bir duygu. Herkesin bu müzeyi gelip görmesini tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.


Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor
Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor
Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor
Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor
Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor
Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor
Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor
Özal'ın mezuniyet belgesinin bulunduğu 'Mersin Eğitim Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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