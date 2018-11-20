Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç: "Mardin'deki kardeşlik ortamını Türkiye'ye yaymamız gerek"

MARDİN - Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Mardin'deki kardeşlik ortamı ve ortak yaşama kültürünün tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini belirterek, "Mecburuz beraber paylaşacağız ve yaşayacağız. Başka çıkar yolumuz yok" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan, sendika yöneticileri ve Asos Etik Ticaret Müdürü Adil Rehman Mardin'in Midyat ilçesinde sendikal çalışmaları değerlendirdi. Bir konakta yapılan toplantıya Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar Özcan, 14 üye ile başladıkları çalışmalarda 50 komite üyesine ulaştıklarını ve çalışma hayatında kadınların sorunlarını gündeme getirerek, kadınların sosyal ve ekonomik haklara kavuşmaları için verdikleri örgütlü mücadelenin önemine değindi.

"Hedefimiz 50 bin üye"

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç ise, "Türkiye'de farklı kimlik ve kültürlerin din ve inanışları barındıran ortak bir yaşam kültürü oluşturan bir şehir Mardin. Biz sendika olarak son 2 yılda 7 bin üye yaptık ve büyük firmaları bünyemize katan bir sendikayız. Bu yol yürüyüşümüz Türkiye şartlarına rağmen hedefimiz 50 bin üyenin üzerine çıkmak. Bu konuda kendimize bilgi birikimi, çalışma ile kendimize güveniyoruz. Kadın komite üyelerimiz ile bunu başaracağımıza inanıyoruz. İlk başta komite üyelerini arttırmak için mücadele ediyorduk. Şimdi komite üyelerimizi sabit tutmak için mücadele ediyoruz. Bu bir başarının hikayesi aslında" dedi.

"Askeri ücrette yüzde 25'i konuşuyoruz"

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden İnanç, "Papaz ve Trump bir anlamda sıkıntıya girmemize neden oldu. Dolara zam geldi diye suya çok fahiş bir fiyat zam yapılabiliyor. Dün aldığımız ürünleri bugün alamıyoruz, alım gücümüz düştü. Yıllık enflasyonumuz aylık enflasyon oldu. Şu anda vergi sisteminden dolayı her zaman üst kademeye çıktığımız için oradan da ücretlerimiz eridi. Ülkemizin ekonomik sorunlarına neden olan bir kişiydi. Ayaklarımızın yere bastığı bir politika yapmamız gerek. Şuan asgari ücrette yüzde 25'i konuşuyoruz. Bu da yetmez diyoruz" dedi.

"Mardin, tüm Türkiye'ye örnek olsun"

ABD'nin İran yaptırımlarını anımsatan İnanç, şunları kaydetti:

"Amerika bize uygularsa ne yapacağız. Bazen işin içinden çıkamayacağımız ve bizim dışımızda gelişen olaylar oluyor. Benim tavsiyem hep birlikte bu işin içinden çıkacağız. Şu Mardin'deki kardeşlik ortamı ortak yaşama kültürünü tüm Türkiye'ye yaymamız gerek. Mecburuz beraber paylaşacağız ve yaşayacağız. Başka çıkar yolumuz yok. Bu kültürün gelişmesi hepimizin görevi. Nasıl temsilcilik ve baş temsilcilik için aday oluyor ve cesaret gösteriyorsak, ülkemiz için de aynı görevi ve cesareti üstleneceğiz."

Konuşmaların ardından sendika üyeleri, sendika çalışmaları değerlendirme toplantısına geçti.