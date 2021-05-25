Oyuncular Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın "şiddet" davasında karar
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Oyuncular Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın "şiddet" davasında karar

Oyuncular Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın 'şiddet' davasında karar
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Oyuncu Sermiyan Midyat ile eski kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar, yaşadıkları tartışmada birbirlerini darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, adli para cezasına mahkum edildi.

Oyuncu Sermiyan Midyat ile eski kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar, yaşadıkları tartışmada birbirlerini darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, adli para cezasına mahkum edildi.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, birbirlerine karşı yaralama suçunu işledikleri gerekçesiyle müşteki sanık olarak yargılanan oyuncular Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar'ın davasını, basit yargılama usulü ile karara bağladı.

Mahkemenin hazırladığı gerekçeli kararda, sanıklar hakkında iddianamede belirtilen suçlar için öngörülen cezanın, adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası olduğu belirtilerek, bu nedenle basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın hazırlık aşamasında alınan beyanında, Sermiyan Midyat ile arkadaşlık yaşadığı sürede, kendisi üzerine olan masraflarını ortak karşıladıkları evde beraber yaşadıklarını anlatarak, Sermiyan Midyat'ın şiddet eğilimi olduğunu, olay gün de aralarında çıkan tartışmada kendisine şiddet uyguladığını söylediği belirtildi.

Müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın da beyanında, "Savcan Yaşar'a şiddet uygulasaydım kendisinde buna dair emare olmalıydı. Ancak ne bugün, ne de yaşadığımız 4 aylık geçmişte en ufak bir fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamadım. Bana uygulanan şiddet ise doktor raporları ile belgelenmiştir. Gerek yaşadığımız ortak evin maddi masraflarını, gerek yaşadığım ruhsal ve psikolojik zararın ve gerekse de sanatsal ve mesleki açıdan yaşadığım kaybı değerlendirerek maddi ve manevi tazminat istiyorum. Sevcan Yaşar'dan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Her iki oyuncuya da "yaralama" suçundan adli para cezası verildi

Gerekçeli kararda, müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın, olay tarihinde yine müşteki sanık Sevcan Yaşar'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı gerekçesiyle 1120 lira adli para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Müşteki Sanık Sevcan Yaşar'ın da müşteki sanık Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığının dosya kapsamındaki tıbbi rapor içeriğinden anlaşıldığı belirtilen gerekçeli kararda, bu nedenle Sevcan Yaşar'ın da "basit yaralama" suçundan 1120 lira adli para cezasına mahkum edildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, somut olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının anlaşılamadığı gerekçesiyle her iki sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulandığı aktarıldı.

Sanık Sermiyan Midyat hakkında, daha önceden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğu için bu hüküm uygulanmadığı vurgulanan gerekçeli kararda, yasal şartları oluştuğundan Sevcan Yaşar'ın aldığı cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı bilgisi verildi.

Gerekçeli kararda ayrıca, müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın, "hakaret" ve "tehdit" suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat kararı verildiği kaydedildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki sanık Sermiyan Midyat ile müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın aynı evde yaşadıkları ve masrafları da ortak karşıladıkları anlatılmıştı.

İddianamede, Sermiyan Midyat'ın sebepsiz yere Sevcan Yaşar'a bağırarak hakaret içeren sözler sarf ettiği, ardından da "bu evden gidemezsin" diyerek tehdit ettiği, bu olaydan yaklaşık 20 gün sonra da evden ayrılmak üzere eşyalarını toplayan Yaşar'a küfredip hakarette bulunduğu belirtilmişti.

Midyat'ın daha sonra darbettiği Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapılan iddianamede, Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşularından yardım istediği ve olay yerine polis ekiplerinin çağrıldığı ifade edilmişti.

İddianamede, tarafların karakolda bulundukları sırada Sermiyan Midyat'ın "buradan senin cesedin çıkacak" diyerek Sevcan Yaşar'ı tekrar tehdit ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, bu olaylar yaşanırken müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın da Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına işaret edilerek, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

Bu kapsamda müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın "kasten yaralama", zincirleme şekilde "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın da "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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Oyuncular Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın "şiddet" davasında karar - Haberler
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